Des pétards contre une colonie de rats : des riverains visés par des poursuites pour maltraitance selon le maire

Des tirs de pétards ont résonné dans la commune de Sainte-Marie, sur l’île de La Réunion, et cette fois ce n’était pas pour faire la fête. Des habitants ont décidé d’en découdre avec une colonie de rats en leur lançant de puissants pétards. Problème : les faits pourraient être requalifiés en maltraitance animale. Le maire parle de poursuites.

Tensions entre riverains et nuisibles

Depuis plusieurs semaines, des habitants du quartier de La Convenance, à Sainte-Marie, se plaignent d’une présence massive de rats. Ces nuisibles circuleraient librement autour d’un terrain vague où des déchets et détritus s’entassent. Certains résidents en auraient eu assez et ont décidé de prendre les choses en main, à leur manière.

Pour tenter d’éloigner les animaux, plusieurs riverains auraient allumé puis lancé des pétards directement dans la direction des rongeurs. L’objectif ? Les faire fuir, ou pire. Une méthode aussi bruyante que dangereuse, qui a rapidement été filmée et relayée sur les réseaux locaux. Les vidéos montrent clairement les impacts sur les animaux piégés.

Le maire tape du poing sur la table

Face à ces images, Richard Nirlo, le maire de Sainte-Marie, a réagi vivement. Il a dénoncé des actes de maltraitance animale « inadmissibles ». Selon lui, ces actions ne peuvent pas rester impunies. Il envisage des poursuites contre les personnes impliquées, en collaboration avec les autorités compétentes.

Il a rappelé qu’en France, les lois protègent les animaux, même les rats, du moment qu’il s’agit d’actes de cruauté. L’article 521-1 du Code pénal prévoit en effet jusqu’à 3 ans de prison et 45 000 euros d’amende en cas de sévices graves envers un animal.

Richard Nirlo a également insisté sur le fait que la commune avait déjà engagé des démarches pour traiter le problème de salubrité publique. Le recours à des solutions illégales ou violentes ne ferait qu’aggraver la situation.

Une colonie prolifique et des risques sanitaires

Ce n’est pas la première fois que Sainte-Marie est confrontée à une prolifération de rats. Dans certaines zones insalubres ou proches de points de collecte des déchets, les rongeurs trouvent rapidement de quoi se nourrir et se multiplier. Leur présence peut représenter un risque sanitaire pour les habitants, notamment via la leptospirose ou la transmission de parasites.

Face à cela, plusieurs communes, y compris celle de Sainte-Marie, font appel à des campagnes régulières de dératisation, en lien avec les services de l’État.

Des méthodes dangereuses et interdites

Utiliser des pétards dans un cadre privé ou hors des règles de sécurité est formellement interdit sur une grande partie du territoire français, y compris à La Réunion. Ces engins explosifs ne sont pas uniquement inefficaces contre les nuisibles, ils sont aussi un vrai danger pour les humains et les animaux de compagnie.

Au-delà du cadre légal, ces gestes posent une question éthique. Même si les rats sont perçus comme invasifs, leur extermination ne peut se faire de façon arbitraire et violente, surtout quand des solutions encadrées existent.

Ce que risquent les auteurs

Si une plainte est déposée et que les individus sont identifiés, ils risquent effectivement gros. Les sanctions peuvent aller de simples amendes à des peines plus lourdes si la cruauté est avérée. Et ce genre de précédent pourrait faire jurisprudence, car il y a encore peu de cas similaires rendus publics jusqu’à présent.

Les services de la mairie ont rappelé qu’en cas de problème de nuisibles, les habitants peuvent contacter la collectivité pour mettre en place une intervention, plutôt que de se faire justice eux-mêmes.

Dans cette affaire qui a vite pris un tournant médiatique, la justice devra trancher si les actes commis relèvent d’une maltraitance punissable. Une chose est sûre : cette opération sauvage au pétard, au lieu de faire fuir les rats, attire désormais l’attention des autorités.