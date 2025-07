Une montre mécanique diffusait une onde radio : “l’horloger était passionné par les transmissions à faible fréquence”

Une montre apparemment classique a récemment attiré l’attention des experts. Elle émettait une onde radio à basse fréquence, une particularité pour le moins surprenante venant d’un objet censé être purement mécanique. Derrière cette étrange découverte : un horloger passionné de technologie, dont les créations réservent encore bien des mystères.

Une montre mécanique… pas comme les autres

Tout commence lorsqu’un collectionneur tombe sur une pièce vintage, une montre à l’apparence rétro et entièrement mécanique selon sa fiche technique. Pourtant, très vite, il remarque un comportement étonnant. En approchant certains équipements radio, l’objet semble interférer légèrement avec la réception. Intrigué, il fait appel à un technicien en radiofréquences. Ce dernier confirme alors la présence d’une onde radio émise en continu. Incompréhensible, en théorie, pour ce type de mécanisme.

Un artisan hors du commun, amateur de transmissions

Après quelques recherches, le propriétaire de la montre en apprend davantage sur son créateur. Il s’agit d’un horloger indépendant, actif dans les années 1990 en France, connu pour ses montres modifiées à la main. Selon ses proches, l’homme était fasciné par les systèmes électroniques discrets, en particulier ceux émettant à très basse fréquence. Il bricolait souvent avec de vieilles radios militaires et des composants récupérés.

Ce n'était donc pas une anomalie ou un défaut de fabrication. L'émission volontaire d'une onde radio faisait partie intégrante du projet.

Pourquoi intégrer une onde radio dans une montre ?

Les hypothèses ne manquent pas. Certains passionnés évoquent la possibilité d’un système de localisation discret entre plusieurs porteurs d’objets similaires, à l’image des clés connectées actuelles. D’autres imaginent une sorte de signal d’identification personnalisé, comme une signature invisible laissée dans l’environnement.

Plus concrètement, l’équipe chargée d’étudier la montre a identifié une fréquence inférieure à 10 kHz, utilisée dans certaines communications sous-marines ou dans les systèmes de synchronisation d’horloges atomiques. Le signal, bien que faible, était constant. Et même après plusieurs jours sans mouvement, il persistait.

On peut imaginer que la montre contenait une minuscule pile cachée, capable d’alimenter un oscillateur miniature. Ce n’est pas totalement impossible, même dans un boîtier apparemment 100 % mécanique. Et pour les collectionneurs, ce genre de détail rend l’objet encore plus précieux.

Une pièce unique ou un prototype oublié ?

Difficile de dire pour l’instant si d’autres exemplaires similaires existent. La montre pourrait être un prototype personnel de l’horloger, jamais commercialisé, ou un projet expérimental qu’il a offert à quelques passionnés de son entourage. Selon les habitués de sa boutique, il réalisait parfois des pièces “sur commande” aux fonctions très spéciales.

Cette histoire soulève de nombreuses questions, mais elle illustre surtout une époque où bricolage, ingéniosité et passion technologique allaient main dans la main. Une époque pas si lointaine, où l'invention pouvait se glisser discrètement dans des objets ordinaires.

Ce genre de découverte, un peu secrète et pleine de charme, rappelle que la frontière entre mécanique et électronique peut parfois être plus floue qu’on ne le croit… et que les montres, pour certains, ne servent pas seulement à donner l’heure.