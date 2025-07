Ce système d’aération vieux de 3 000 ans chauffait une grotte grâce aux courants d’air naturels « c’est ancestral selon les géologues »

Il y a 3 000 ans, des habitants d’une région aujourd’hui située en Jordanie arrivaient déjà à chauffer des grottes sans feu, ni bois, ni technologie moderne. Une équipe de géologues vient de redécouvrir leur ingénieux système d’aération naturelle, basé uniquement sur les courants d’air. Et c’est tout sauf un hasard.

Un courant d’air qui apporte de la chaleur

Dans la région de Beidha, un site néolithique inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO proche de Pétra, des chercheurs ont observé un phénomène assez fou : certaines cavités naturelles présentes dans les falaises conservent une température étonnamment stable, autour de 20 à 22°C, et ce même quand il fait bien plus froid dehors.

Le secret de ce microclimat tient en un mot : la convection. En observant attentivement l’architecture de ces grottes, les géologues ont identifié une série de conduits naturels taillés par l’érosion, permettant à l’air chaud de circuler d’une cavité à l’autre. Résultat, un système de ventilation naturelle se met tout seul en marche. L’air froid descend, l’air chaud remonte, et l’ensemble reste agréablement tempéré.

Pas besoin de feu pour se réchauffer, et pas de fumée non plus. Quand on sait que les ressources en bois étaient très limitées dans cette zone désertique, on comprend vite à quel point ce système était précieux. À lire Une montre mécanique diffusait une onde radio : “l’horloger était passionné par les transmissions à faible fréquence”

Un savoir-faire oublié… puis redécouvert

C’est en 2023 que des spécialistes ont pu documenter précisément ce phénomène dans des grottes utilisées autrefois comme abris d’habitation. En analysant la roche, l’emplacement des ouvertures et les flux d’air à l’aide de capteurs modernes, les chercheurs ont pu reconstituer ce « chauffage naturel » à ciel ouvert utilisé entre 6 500 et 5 000 av. J.-C.

Et ce n’était pas un coup de chance. Les parois ont probablement été aménagées volontairement, voire agrandies ou retouchées, pour optimiser la circulation de l’air. Cela montre un niveau assez incroyable de compréhension environnementale de la part de ces communautés du Néolithique.

Selon les géologues, c’est un exemple concret d’architecture climatique avant l’heure, une technique totalement passive pour vivre confortablement même sous un climat rude.

Un petit bijou d’ingénierie naturelle

Ce système fonctionne grâce à un principe simple mais redoutablement efficace : le différentiel thermique entre les zones profondes, stables, et l’air extérieur. Une sorte de cheminée invisible se met en place, et l’air circule sans bruit.

Voici les éléments identifiés dans les grottes étudiées : À lire Elle repeint la cage d’escalier avec des animaux totems : son immeuble la poursuit pour vandalisme et elle écope d’une amende

une ouverture placée en hauteur , servant de sortie à l’air chaud

, servant de sortie à l’air chaud une entrée basse , où l’air froid est aspiré

, où l’air froid est aspiré un réseau de cavités connectées jouant le rôle d’échangeurs thermiques

jouant le rôle d’échangeurs thermiques une humidité constante, qui participe à la régulation

Cet agencement crée un effet de « ventilo naturel » qui pourrait inspirer certaines constructions écologiques aujourd’hui. Et entre nous, c’est carrément un coup de cœur pour tous ceux qui aiment les savoirs anciens remis au goût du jour.

Des grooves à revoir autrement

Ces découvertes offrent un nouveau regard sur les populations néolithiques de la région. Trop souvent, on les imagine comme des sociétés rudimentaires. Mais concevoir un habitat naturel auto-régulé thermiquement, c’est tout sauf banal.

Cela pourrait aussi éclairer notre compréhension d’autres sites grottiques à travers le monde, notamment dans des zones désertiques ou montagneuses où la maîtrise de la chaleur était vitale.

Le plus fascinant dans cette histoire, c’est que ce n’est pas un cas isolé. Des systèmes similaires existent en Iran, au Maroc ou même dans le sud du désert du Néguev, comme si ce génie de l’air avait voyagé d’un peuple à l’autre.