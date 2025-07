Un couple poursuivi pour avoir embarqué un furet non vacciné : “ils ont dit que c’était un risque sanitaire majeur”

Un couple vivant dans le sud de la France fait face à des poursuites improbables : leur furet non vacciné serait à l’origine d’un “risque sanitaire majeur”. Une affaire qui fait sourire certains mais qui soulève de vraies questions sur les réglementations sanitaires et la place des animaux dits “nouveaux” dans nos foyers.

Quand un animal de compagnie devient une affaire judiciaire

Tout part d’un voyage retour depuis l’Espagne, début avril. Julie et Thomas, 34 et 36 ans, rentrent en France après une semaine de vacances dans la région de Valence. À la frontière, lors d’un contrôle de routine, les douaniers découvrent que leur furet Biscotte est avec eux. Problème : l’animal n’est pas vacciné contre la rage, pourtant obligatoire pour les déplacements transfrontaliers, même au sein de l’Union européenne.

Les autorités vétérinaires alertées décideront de classer cette situation comme “non-conformité grave”, invoquant un possible risque sanitaire. Résultat : confiscation temporaire de l’animal, mise en quarantaine d’un mois… et poursuites engagées pour mise en danger de la population par négligence.

Un cas rare mais pas isolé, d'autant que les furets sont considérés comme des carnivores domestiques au même titre que les chiens ou les chats. Et à ce titre, ils doivent eux aussi être identifiés par une puce électronique et correctement vaccinés pour voyager.

Des règles strictes pour de petits compagnons inattendus

On le sait peu, mais les furets font partie des NAC, ces Nouveaux Animaux de Compagnie qui ont gagné en popularité ces dernières années. Ils sont joueurs, intelligents, plutôt attachants… mais ils ne bénéficient pas toujours d’une connaissance précise de la part de leurs humains.

Pour rappel, pour qu’un furet soit autorisé à franchir une frontière européenne, il doit :

être identifié grâce à une puce électronique (ou tatouage lisible si réalisé avant 2011)

(ou tatouage lisible si réalisé avant 2011) être vacciné contre la rage depuis au moins 21 jours avant le départ

depuis au moins 21 jours avant le départ être accompagné d’un passeport européen délivré par un vétérinaire

Des conditions que le couple n’aurait pas remplies, pensant probablement que Biscotte, comme tant d’animaux, pouvait voyager sans souci dans un fourgon aménagé.

“On a été traités comme des criminels”

Le couple assure avoir ignoré cette réglementation, pourtant disponible sur le site du ministère de l’Agriculture. Julie raconte : “On voyage souvent avec Biscotte. C’est la première fois qu’on nous arrête. Les agents ont dit qu’on mettait des vies en danger, c’était surréaliste.”

Leur étonnement est d'autant plus vif que l'animal n'a montré aucun symptôme et que la rage est devenue extrêmement rare en France depuis la fin des années 1990. Toutefois, des cas importés existent toujours, notamment depuis le Maroc ou les Balkans. C'est ce que rappellent les autorités, qui insistent sur la prudence dans les transports internationaux.

Une affaire qui divise les vétérinaires

Certains professionnels de la santé animale soutiennent les démarches entreprises par les autorités : “Il en va de la responsabilité collective. La rage, bien que rare, reste mortelle”, affirme une vétérinaire installée dans les Bouches-du-Rhône.

D’autres regrettent cependant un manque de pédagogie et un excès de procédures. “On pourrait commencer par mieux informer plutôt que de sanctionner immédiatement. Beaucoup de propriétaires ne savent même pas que leurs furets sont soumis aux mêmes règles que les chiens”, dit un autre praticien à Montpellier.

Cette affaire pose aussi la question plus large de la cohabitation entre les animaux de compagnie “hors normes” et des procédures parfois rigides. Entre amour pour leurs compagnons à poils et cadres stricts, de nombreux Français naviguent à vue.

Coup de cœur pour les furets, mais pas sans règles

Ce n’est pas un hasard si on voit de plus en plus de furets sur Instagram ou en escapade dans des vans aménagés. Leur bouille curieuse et leur énergie en font des compagnons attachants. Mais voilà : comme tous les animaux, ils demandent un minimum de connaissances et d’encadrement.

En voyage, encore plus qu’au quotidien, mieux vaut s’assurer de tout avoir en règle, surtout avec les animaux considérés “sensibles” par les services sanitaires. Au-delà du simple oubli, c’est aussi une manière d’assurer leur sécurité et celle des autres. Parce que même les plus petits aventuriers peuvent, sans le vouloir, mettre les humains dans de beaux draps.