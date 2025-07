Aide-soignante à l’hôpital public en 2025 : “je fais 42 heures par semaine pour moins de 1 600 € net” voici ma fiche de paie réelle

Elle s’appelle Claire, elle a 34 ans, et elle est aide-soignante dans un hôpital public près de Lyon depuis plus de dix ans. En 2025, son quotidien est un mélange de fatigue extrême, de vocation profonde et d’un salaire qui ne suit plus. Elle a accepté de partager avec nous sa fiche de paie, sans filtre.

Un salaire qui ne colle pas aux heures faites

Claire travaille en 12 heures. Elle commence à 7 h du matin et termine à 19 h, avec parfois une pause de 30 minutes, quand elle peut s’accorder ce luxe. Par semaine, elle cumule 42 heures, parfois plus, et encore, c’est quand il n’y a pas d’absent ou de remplacement impossible à combler.

Et pour tout ça ? Elle touche 1 582 euros net. C’est ce qu’indique sa fiche de paie de mars 2025, que nous avons pu consulter. Sur ce montant, environ 200 euros proviennent de primes diverses, notamment la prime Ségur, mais aussi des indemnités pour travail de nuit et des dimanches travaillés. Sans ces compléments, son salaire de base stagnerait autour de 1 380 euros net.

"Je ne compte plus les week-ends sacrifiés, les nuits à faire des doubles, et les heures supp' pas toujours payées. Et malgré ça, mon salaire ne bouge pratiquement pas."

Des journées à flux tendu

Claire travaille dans un service de soins de suite et réadaptation. En clair, elle s’occupe de patients très dépendants, qui sortent d’un service de chirurgie ou de médecine. Elle les aide à se lever, les lave, les change, les nourrit, répond à leurs demandes et gère les urgences, parfois seule avec une infirmière pour tout le service.

Son rythme est soutenu, et l’effectif rarement complet. Quand quelqu’un est malade ou absent, il n’est pas remplacé, et la charge retombe sur les épaules de ceux qui restent. “C’est simple, on court tout le temps. Parfois on ne va pas aux toilettes pendant 6 heures.”

Ce qui la fait tenir ? Le lien avec les patients, la solidarité avec ses collègues. Mais elle le dit sans détour : elle est usée. Et quand elle pense à ses années d’expérience, elle ne voit pas vraiment de progression, ni de perspective de carrière. “Je suis en catégorie B de la fonction publique, au même échelon depuis deux ans. Mon évolution, c’est +30 euros tous les 18 mois. Génial.”

Une fiche de paie décryptée

Voici les principales lignes de son bulletin de salaire du mois de mars 2025 :

Traitement indiciaire : 1 480 €

: 1 480 € Indemnité de résidence : 13 €

: 13 € Supplément familial : 0 €

: 0 € Prime Ségur : 189 €

: 189 € Indemnités pour travail dominical et de nuit : 76 €

: 76 € Retenues diverses (cotisations retraite, mutuelle, etc.) : -176 €

(cotisations retraite, mutuelle, etc.) : -176 € Net à payer : 1 582 €

Pas de prime de transport, ni d'aides au logement, et un treizième mois inexistant. Claire vit seule avec son fils de 8 ans, et doit composer chaque mois avec cette réalité. "Je ne peux pas me permettre un imprévu. Une panne de voiture, c'est une angoisse."

Des pistes, mais peu d’action

Claire insiste : elle ne veut pas se plaindre, elle veut juste qu’on la comprenne. Le Ségur de la Santé, annoncé comme une révolution en 2020, a permis une revalorisation, oui, mais selon elle loin d’être suffisante face à la charge de travail actuelle.

Elle sait qu’il existe des aides pour se reconvertir dans le secteur social ou paramédical, ou pour tenter un concours d’infirmier, mais comment trouver le temps ou l’énergie pour reprendre des études quand on travaille 42 heures par semaine ?

“On nous dit qu’on est essentielles, qu’on tient l’hôpital debout, mais ce n’est pas ce qu’on voit sur notre fiche de paie. Ça finit toujours par user. Et parfois, je me demande combien de temps je vais encore tenir.”