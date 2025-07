Livret A dépassé : les épargnants non avertis recevront un courrier de la banque d’ici fin août

Votre banque pourrait vous contacter d’ici la fin du mois d’août, et pas pour vous proposer une nouvelle carte ou un prêt. Le sujet ? Votre Livret A, et plus précisément son plafond. Si vous l’avez dépassé sans vous en rendre compte, vous êtes concerné. On vous explique ce qui se passe.

Pourquoi les banques envoient un courrier cet été

Si vous avez mis trop d’argent sur votre Livret A, votre banque a l’obligation de vous le signaler. Ce signalement prend la forme d’un courrier ou d’un message dans votre espace client, qui doit vous être envoyé d’ici le 31 août. C’est une exigence imposée par les autorités financières, notamment l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution), pour mieux protéger les épargnants.

Ce rappel vise surtout les personnes non averties, qui ne savent pas forcément que le Livret A est plafonné. En 2024, ce plafond est fixé à 22 950 euros pour un particulier (hors intérêts). Une fois ce seuil atteint, continuer à verser de l’argent n’est pas utile, puisque les sommes au-delà ne rapportent aucun intérêt… et ça, c’est franchement dommage.

Dépasser le plafond, c’est possible sans s’en rendre compte

On peut dépasser le plafond sans le vouloir. Par exemple, si vous atteignez presque le maximum autorisé, les intérêts annuels calculés au 31 décembre peuvent faire grimper le total au-delà des 22 950 euros. D'un point de vue réglementaire, pas de panique, car les intérêts sont exclus du calcul du plafond.

Mais là où ça se complique, c’est quand l’épargnant continue à faire des virements sur son Livret A, alors que celui-ci est déjà au taquet. Cela indique que la personne n’a pas connaissance du plafond ou croit à tort qu’elle peut continuer à l’alimenter librement. C’est dans ce type de situation que votre banque va vous envoyer un petit rappel par écrit.

Ce que vous risquez… et comment mieux placer votre argent

Rassurez-vous, vous ne serez pas sanctionné si vous avez dépassé le plafond. Mais les banques vont tout de même être plus vigilantes sur la manière dont elles informent leurs clients à ce sujet. L’objectif est d’éviter que votre argent « dorme » sur un placement qui ne rapporte plus rien, alors qu’il pourrait être mieux utilisé ailleurs.

Voici quelques alternatives intéressantes si vous avez atteint le plafond de votre Livret A :

Livret de Développement Durable et Solidaire (LDDS) , également défiscalisé et plafonné à 12 000 €

, également défiscalisé et plafonné à 12 000 € Livret d’épargne populaire (LEP) , si vous êtes éligible, avec un taux d’intérêt plus avantageux (5 % en 2024)

, si vous êtes éligible, avec un taux d’intérêt plus avantageux (5 % en 2024) Comptes à terme , pour bloquer votre argent avec un rendement défini à l’avance

, pour bloquer votre argent avec un rendement défini à l’avance Assurance vie, pour une épargne plus longue avec des options d’investissement variées

Bref, si vous recevez une lettre de votre banque cet été, prenez-la au sérieux. Ce petit rappel peut être l’occasion de faire un point sur votre stratégie d’épargne. Et qui sait, découvrir des solutions bien plus rentables que de l’argent qui dort.