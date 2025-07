RSA à 62 ans : ces allocataires seront automatiquement transférés vers l’ASPA selon la nouvelle réforme gouvernementale

Percevoir le RSA après 62 ans, ce ne sera bientôt plus possible pour certains bénéficiaires. Le gouvernement a discrètement lancé un transfert automatique vers l’ASPA, une autre aide sociale, en changeant les règles selon l’âge. Explications sur ce virage inattendu qui risque de surprendre de nombreux allocataires.

Un changement automatique dès 62 ans

Jusqu’à aujourd’hui, il était possible pour une personne sans revenu et en difficulté de toucher le RSA (Revenu de Solidarité Active), même au-delà de 62 ans, en attendant sa retraite. Mais depuis la dernière réforme, un tournant clair s’opère. Le RSA devrait désormais s’arrêter à 62 ans pour certains allocataires qui n’ont pas encore liquidé leurs droits à la retraite.

À la place, les personnes concernées seront transférées automatiquement vers l’ASPA, l’Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées. C’est un dispositif de solidarité qui s’adresse aux retraités disposant de peu de ressources. L’objectif affiché du gouvernement : simplifier les démarches et adapter les aides à l’âge des bénéficiaires.

Ce transfert automatique a déjà été expérimenté dans quelques départements pilotes comme la Loire-Atlantique, où les premiers retours ont motivé une généralisation du dispositif à l’échelle nationale. À lire Une valise scellée retrouvée dans une cave abandonnée : “elle contenait uniquement des pièces anciennes parfaitement triées, un vrai trésor oublié”

Qui est concerné exactement ?

Ce ne sont pas tous les allocataires du RSA qui verront ce changement à 62 ans. Sont surtout concernés ceux qui :

ont atteint 62 ans

ne perçoivent aucune pension de retraite

de retraite n’ont pas encore liquidé leurs droits à la retraite, parfois par méconnaissance ou par absence de carrière complète

leurs droits à la retraite, parfois par ou par ont des ressources très limitées

Pour ces personnes, le basculement ne nécessitera pas de démarche, mais sera effectué automatiquement par les caisses concernées.

Ce qui change concrètement au quotidien

L’ASPA est versée par la caisse de retraite et son montant peut être supérieur au RSA pour les personnes seules, atteignant jusqu’à 1 012,02 € par mois en 2024. C’est donc plutôt une bonne nouvelle pour certains. Cependant, l’ASPA est une allocation de solidarité dite « récupérable » sur succession au-delà d’un certain seuil, ce qui n’est pas le cas du RSA. C’est un point important à connaître : au-delà de 39 000 € d’actif net (valeur du logement, épargne restante), l’administration pourra demander à récupérer une partie des sommes versées après le décès du bénéficiaire.

Certains y verront une forme de justice sociale, d’autres un filet de sécurité moins protecteur à long terme pour les familles. Il est donc essentiel de bien peser les implications de cette transition.

Une volonté de limiter le RSA aux actifs

Ce changement s’inscrit dans une logique gouvernementale plus large. L’idée est de limiter le versement du RSA, destiné à des personnes en capacité de travailler, à une tranche d’âge inférieure à celle du départ en retraite. D’autant plus que l’âge minimum légal de départ à la retraite est passé à 64 ans, et que cette réforme pourrait laisser certains sans appui entre 62 et 64 ans si leurs droits à retraite sont incomplets. À lire Livret A dépassé : les épargnants non avertis recevront un courrier de la banque d’ici fin août

Pour éviter les situations de rupture, les acteurs sociaux sont appelés à mieux informer les bénéficiaires du RSA approchant de la soixantaine, afin qu’ils préparent leur transition vers l’ASPA dans de bonnes conditions. Difficile cependant d’ignorer que ce basculement automatique soulève des inquiétudes sur la gestion individualisée des parcours.

Vous avez 61 ou 62 ans et touchez le RSA ? Il vaut mieux poser la question à votre CAF dès maintenant…