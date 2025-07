Fonctionnaire hospitalier retraité : après 39 ans de service, voici comment j’obtiens 1 480 € nets avec ma complémentaire

Après 39 ans de service dans un hôpital public, Alain, aujourd’hui retraité, perçoit 1 480 € nets par mois. S’il n’a jamais exercé de fonction haut placée, il a su jouer correctement avec les outils disponibles pour optimiser sa retraite. Voici comment il s’y est pris, et pourquoi son exemple inspire d’autres fonctionnaires hospitaliers.

Un parcours de fonctionnaire hospitalier discret mais solide

Alain a passé sa vie à l’hôpital, recruté jeune comme agent des services hospitaliers, puis évoluant lentement jusqu’à un poste de technicien à mi-temps. Il le dit lui-même : « Je n’étais pas chef, pas cadre, mais j’étais là, fidèle au poste ». Malgré un modeste salaire, il a rapidement compris l’importance d’anticiper sa retraite.

Il a ainsi cumulé 39 années de service dans la fonction publique hospitalière. C’est assez rare aujourd’hui où les carrières morcelées sont fréquentes. Ce parcours linéaire lui a permis d’acquérir un certain nombre de trimestres continus, ce qui joue positivement lors du calcul de la pension.

Mais là où Alain a fait vraiment la différence, c'est avec sa complémentaire retraite. C'est elle qui lui permet aujourd'hui d'approcher les 1 500 € nets par mois, un montant loin d'être négligeable pour un retraité hospitalier.

La part essentielle de la complémentaire retraite

Alain a souscrit dès le début des années 90 à la Préfon, le régime de retraite complémentaire facultatif destiné aux fonctionnaires. À l’époque, cela ne parlait pas à grand monde. « Ce n’était pas obligatoire, mais un collègue en avait entendu parler, alors je me suis lancé aussi », explique-t-il.

Chaque mois, il mettait un petit montant de côté. Environ 40 € au départ, puis davantage quand sa situation le permettait. Ce n’était jamais grand-chose mais constant. Sa technique était simple : il traitait cette cotisation complémentaire comme une facture fixe, au même titre que le loyer ou l’électricité.

Aujourd’hui, cette stratégie paie. La retraite de base d’Alain lui rapporte environ 1 100 € nets mensuels. Sa complémentaire Préfon lui ajoute près de 380 € nets mensuels. C’est cette régularité sur la durée qui fait la différence.

Comprendre le mécanisme de la retraite des fonctionnaires hospitaliers

Les fonctionnaires hospitaliers ne cotisent pas aux mêmes caisses que les salariés du privé. Leur pension de base repose sur l’indice de traitement des six derniers mois d’activité, souvent moins favorable que la moyenne des 25 meilleures années des salariés.

C'est pourquoi anticiper devient crucial, surtout si l'on n'a pas connu de grosse progression de carrière. Voici ce qui compose la pension d'un fonctionnaire comme Alain :

La retraite de base versée par le Service des Retraites de l’État (SRE)

versée par le Service des Retraites de l’État (SRE) La retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP)

de la fonction publique (RAFP) Les éventuelles pensions militaires ou catégories actives pour les métiers physiques

pour les métiers physiques Une complémentaire facultative, comme la Préfon, qu’on peut alimenter à long terme

Dans le cas d’Alain, cette combinaison simple mais bien utilisée lui permet de vivre correctement à la retraite, sans pour autant avoir eu un parcours de cadre ou médecin.

Des choix malins sans gros sacrifices

Ce qui est intéressant dans son parcours, c’est qu’il n’a pas eu besoin de faire des sacrifices énormes. Il ne vivait pas plus chichement que les autres et ne parle pas d’avoir fait du placement ou des investissements. Alain a juste adopté des habitudes financières prudentes et constantes, en gardant le cap sur le long terme.

« J’ai aussi appris à être patient, la retraite c’est une course de fond, pas un saut à la perche », remarque-t-il. Cette métaphore résume bien l’esprit de sa méthode. Encore aujourd’hui, sa femme, également dans la fonction publique, est en train de racheter quelques trimestres pour améliorer sa pension.

Est-ce que tout le monde peut faire pareil ? Pas forcément, mais il est toujours possible d’y tendre. Alimenter une complémentaire dès le début de carrière, même à petite dose, peut devenir une vraie bouée à long terme. Et si on a commencé plus tard, il existe encore des leviers intéressants à actionner (étalement de rachat de trimestres, cotisation volontaire, investissements sécurisés…).

Un exemple inspirant dans un contexte incertain

Avec les réformes des retraites successives, de nombreux fonctionnaires hospitaliers s’inquiètent pour leur avenir. Le cas d’Alain montre que, même dans un système complexe, ceux qui prennent le temps de s’informer peuvent mieux s’en sortir que prévu.

Ce qui ressort de son parcours, c’est qu’il n’a pas attendu qu’on lui explique quoi faire. Il a cherché, demandé, testé. Et aujourd’hui, ça porte ses fruits. Pour celles et ceux qui débutent ou sont à mi-parcours dans la fonction publique hospitalière, c’est clairement un modèle qui vaut le détour.