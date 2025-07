« Je voulais juste le jeter » : ce collégien découvre qu’il détient une météorite rare recherchée par des millionnaires

Il pensait simplement à se débarrasser d’un caillou trouvé pendant une balade, sans se douter qu’il tenait entre ses mains un véritable trésor venu de l’espace. Un collégien a découvert une météorite extrêmement rare, aujourd’hui convoitée par des collectionneurs du monde entier, pour des sommes à six chiffres.

Tout a commencé par une pierre un peu étrange

C’est pendant une promenade près de chez lui que ce jeune collégien, passionné de nature, a mis la main sur une pierre à l’allure plutôt curieuse. Ni tout à fait noire, ni vraiment lisse, elle semblait plus lourde que la normale. Intrigué mais sans se poser trop de questions, il l’a laissée traîner chez lui quelque temps, pensant simplement la jeter plus tard.

Mais le hasard fait parfois très bien les choses. En la montrant par curiosité à son professeur de sciences, ce dernier décide d’approfondir l’analyse : taille, densité, magnétisme. Le verdict tombe après quelques recherches et tests simples, puis une expertise scientifique plus poussée… C’est une météorite, et pas n’importe laquelle.

Un fragment venu de très loin et très convoité

Cette mystérieuse pierre est en réalité une chondrite, un type de météorite dite "non différenciée" vieille de plusieurs milliards d'années. En gros, sa composition est quasi inchangée depuis la naissance du système solaire. Ce genre de spécimen est précieux, car il permet aux scientifiques d'étudier la matière primitive qui a formé les planètes, y compris la nôtre.

Mais elle est surtout très prisée dans le milieu des collectionneurs privés. Certaines météorites de même nature ont déjà été vendues à plus de 100 000 euros pièce. Oui, oui, on parle ici de cailloux qui valent parfois plus que certaines voitures. Pour un collégien qui pensait la balancer à la poubelle, c’est plutôt une sacrée surprise.

Pourquoi ces roches fascinent autant les collectionneurs

Les météorites exercent une véritable fascination. Pour les amateurs d’astronomie ou les passionnés de raretés géologiques, c’est un peu comme tenir un fragment du cosmos. Mais pour les millionnaires en quête de pièces uniques, posséder une pierre tombée du ciel, c’est un symbole de prestige autant que de curiosité scientifique.

Dans certains salons spécialisés, les enchères peuvent même grimper très vite, en fonction de :

la taille de la météorite,

sa composition chimique ou ses cristaux visibles,

son état général (non altéré par l’humidité ou l’oxydation),

sa rareté ou son origine extraterrestre connue (Lune, Mars…).

Un vrai coup de bol pour ce collégien, qui vient de transformer ce moment anodin en souvenir inoubliable — voire en investissement très rentable.

Et maintenant, que va-t-il en faire ?

Pour l'instant, il se donne le temps de la réflexion. Garder cette pierre comme objet de collection personnel ou la vendre à un musée ou un amoureux de l'astronomie ? Rien n'est décidé. Mais une chose est sûre, cette découverte lui a déjà ouvert un nouveau monde, entre sciences, curiosité et valeur insoupçonnée des choses qu'on croit banales.

Comme quoi, parfois, un simple caillou peut valoir de l’or… ou plutôt des étoiles plein les yeux.