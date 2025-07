La DGFiP exige des millions de Français de détailler chaque mètre carré : comment bien remplir le nouveau formulaire pour éviter les erreurs

Depuis quelques mois, la Direction générale des finances publiques (DGFiP) impose à des millions de propriétaires français de déclarer précisément les caractéristiques de leur logement. Objectif : distinguer les résidences principales des locations ou des logements vacants. Un formulaire à remplir en ligne, avec quelques subtilités à connaître pour ne pas se tromper.

Une nouvelle déclaration obligatoire pour les propriétaires

Si vous êtes propriétaire d’un logement en France, cette déclaration vous concerne, même si vous ne louez pas. La DGFiP a lancé une procédure pour mieux cibler la taxe d’habitation, désormais supprimée pour les résidences principales. Résultat : il faut indiquer si le logement est occupé, loué ou vide, mais aussi détailler sa superficie exacte.

Depuis 2023, tous les propriétaires doivent passer par leur espace personnel sur impots.gouv.fr pour compléter cette rubrique. Ça peut sembler simple, mais dans la pratique, plusieurs zones peuvent prêter à confusion. Et comme souvent, un oubli ou une erreur peut amener à des relances, voire à des sanctions.

Mètre carré par mètre carré : ce qu’on vous demande exactement

La nouveauté, c’est qu’on vous demande de jouer aux agents immobiliers. La DGFiP veut connaître le nombre de pièces principales, leur surface, le détail des annexes comme les garages ou caves et même si le logement a été modifié récemment. Il faut donc avoir une bonne idée des surfaces habitables et des dépendances. À lire Un talus d’orties non entretenu provoque une plainte : “on parle de négligence environnementale, j’ai risqué une amende”

Mais attention : ce n’est pas la surface loi Carrez qu’il faut renseigner ici, mais la « surface de plancher développée » du logement, hors murs et cloisons. Si vous n’êtes pas sûr, mieux vaut se référer à un plan ou à une ancienne fiche du cadastre. Et pour les dépendances comme un sous-sol ou une véranda, il est impératif d’indiquer la nature exacte de l’usage.

Des erreurs fréquentes qui peuvent coûter cher

Ce type de déclaration peut vite entraîner des erreurs involontaires. Parmi les plus courantes :

Déclarer une résidence secondaire comme résidence principale

une résidence secondaire comme résidence principale Oublier une extension ou un aménagement récent (comme une mezzanine transformée en bureau)

une extension ou un aménagement récent (comme une mezzanine transformée en bureau) Ne pas distinguer garage intégré et garage indépendant

garage intégré et garage indépendant Sous-estimer ou surestimer la surface exacte du logement

Ce qu’il faut savoir, c’est que ces données peuvent être croisées avec d’autres sources (plans cadastraux, déclarations de travaux, données fiscales précédentes). En cas d’incohérence flagrante, vous risquez une régularisation, voire une amende. Bref, autant faire les choses correctement dès le départ.

Comment bien remplir le formulaire en ligne

La déclaration se fait exclusivement en ligne, via votre espace personnel sur impots.gouv.fr, dans la section « Gérer mes biens immobiliers ». Une fois connecté, vos logements apparaissent dans un tableau clair. Il faut cliquer sur « Déclarer » puis renseigner :

L’occupation du logement (vous-même, un locataire, logement vacant)

du logement (vous-même, un locataire, logement vacant) L’identité du ou des occupants s’il y en a

du ou des occupants s’il y en a La date d’entrée dans les lieux

dans les lieux La surface du logement et la surface de chaque annexe

du logement et la surface de chaque annexe Toute particularité importante (logement en colocation, meublé, résidence secondaire, etc.)

Le site est plutôt bien fait et vous guide étape par étape. Et si vraiment vous êtes perdu, vous pouvez contacter le service des impôts par téléphone ou via la messagerie sécurisée. Certains centres des finances publiques organisent même des permanences locales pour vous aider, ce qui est hyper pratique. À lire Contrôle fiscal surprise : ces propriétaires aux loyers déficitaires dans le viseur des impôts sans avertissement préalable

Date limite et que faire si on a déjà rempli n’importe comment

La date limite 2024 pour cette déclaration n’a pas encore été publiée officiellement, mais selon le calendrier habituel, elle devrait se situer au printemps. Si vous avez déjà rempli le formulaire l’an dernier mais que votre situation a changé (location depuis, départ d’un locataire, travaux…), il faut impérativement faire une mise à jour.

Et si vous vous rendez compte d’une erreur après validation, pas de panique. Vous pouvez modifier votre déclaration tant que la période de saisie est ouverte. Après ça, il faudra passer par le service des impôts pour corriger. Le tout, c’est de ne pas laisser traîner.

Un exercice un peu fastidieux, certes, mais qui permet à l’administration de mettre à jour ses bases de données et d’éviter les injustices dans les prélèvements. Et pour nous, mieux vaut anticiper que de devoir justifier à la dernière minute pourquoi notre garage apparaît comme une salle à manger.