Potager démonté à l’école : “ils préfèrent du béton aux légumes”, des parents dénoncent une écologie punitive

C’est une scène qui a bouleversé de nombreuses familles : dans une école des Yvelines, un petit potager entretenu par les élèves a été démantelé du jour au lendemain. En réaction, les parents dénoncent une décision absurde et une forme “d’écologie punitive”. Mais que s’est-il réellement passé ?

Un potager éducatif… transformé en dalle de béton

Installé quelques mois plus tôt dans la cour d’une école élémentaire, ce potager était bien plus qu’un simple carré de terre. Les enfants y plantaient des herbes aromatiques, des salades et même quelques tomates. Une belle initiative pédagogique, selon les parents, qui y voyaient un vrai outil d’apprentissage de la nature et du rythme des saisons.

Mais courant mai, surprise : le potager n’est plus là. À sa place, une dalle de béton fraîchement coulée. Aucune communication préalable, aucune concertation, selon plusieurs familles. “Ils préfèrent du béton aux légumes”, lâche un père d’élève, visiblement amer. Dans un courrier adressé à la mairie, le ton monte. Certains y voient une politique locale déconnectée de la réalité du terrain, voire carrément contradictoire avec les principes de la transition écologique.

Une décision municipale mal comprise

Du côté de la mairie, on évoque des raisons de sécurité et d'accessibilité, notamment pour permettre une meilleure circulation dans la cour. Le choix du béton, bien que critiqué, aurait été fait pour des raisons techniques. Officiellement, il ne s'agirait donc pas d'un "rejet de l'écologie", mais plutôt d'un arbitrage difficile entre plusieurs priorités.

Mais là où les familles s’indignent, c’est qu’aucune solution alternative n’a été proposée. Le potager aurait pu être déplacé ou transformé. Résultat : une sensation de gâchis, surtout dans un contexte où les programmes d’éducation à l’environnement sont encouragés par l’Éducation nationale.

Des parents qui veulent (re)verdir l’école

Sans perdre de temps, plusieurs familles se mobilisent pour proposer une alternative. Une pétition circule, des idées émergent dans les groupes de discussion entre parents. Pourquoi ne pas intégrer :

Des bacs à jardin amovibles

Créer un coin nature dans un autre recoin de la cour

Certains enseignants soutiennent aussi ce projet. Pour eux, cultiver un potager avec les élèves, c’est aussi leur apprendre à prendre soin du vivant, ensemble.

Ce mouvement citoyen, porté par les parents, n’est pas isolé. Un peu partout en France, des initiatives naissent pour végétaliser les espaces scolaires. Et souvent, elles rencontrent un vrai succès. C’est aussi ce qui rend la décision du béton particulièrement incompréhensible ici.

Ce que racontent ces petits carrés de terre

Ce n'est pas qu'une histoire de salades ou de radis. Ce que dénonce cette affaire, c'est une incompréhension grandissante entre les discours officiels sur la "ville durable" et ce que les citoyens, petits et grands, expérimentent au quotidien.

Quand on supprime un potager sans concertation, on enlève aussi un peu de ce lien entre enfants et nature, si précieux à transmettre. Et on donne, malgré soi, l’image d’une écologie rigide ou incohérente. Or, comme le rappellent de nombreux éducateurs, planter une graine, la voir pousser et la récolter, c’est un vrai apprentissage de patience, de responsabilité et de respect de l’environnement. Bref, ça vaut le détour.