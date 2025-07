Un figuier centenaire abattu car ses feuilles tombaient sur une voiture : le voisin obtient gain de cause malgré l’émoi du quartier

C’est une histoire qui ne laisse personne indifférent. Dans un quartier tranquille, un figuier centenaire, planté depuis plusieurs générations, a été abattu après la plainte insistante d’un voisin. En cause : ses feuilles tombaient sur sa voiture. Une décision qui divise fortement le voisinage.

Un figuier qui faisait partie du paysage

Tout le monde ou presque le connaissait. Cet arbre imposant, situé au croisement de deux petites rues dans une commune du sud de la France, avait survécu aux décennies, aux tempêtes, aux constructions alentour. Il offrait de l’ombre l’été, des fruits généreux à ceux qui passaient par là, et apportait une vraie touche de verdure bienvenue dans ce coin assez urbanisé. Certains habitants l’appelaient même « l’arbre de la place », preuve de l’attachement profond du quartier à ce figuier centenaire.

Cela paraît fou, mais tout a basculé à cause… de feuilles mortes. Un nouveau résident, arrivé il y a tout juste un an, a jugé que les feuilles du figuier tombaient régulièrement sur sa voiture garée en contrebas. Il a d’abord demandé à la mairie de faire élaguer l’arbre. Puis, après plusieurs échanges restés sans grande suite selon lui, il a saisi la justice locale. Et il a fini par obtenir gain de cause.

Une décision judiciaire qui interroge

Ce n'est pas une question d'allergie ou de branches menaçantes, d'après les voisins. Il s'agirait simplement d'un souci d'entretien de son véhicule, un détail révélateur sur les priorités parfois bien éloignées d'un esprit collectif. Le tribunal a tranché en faveur de sa tranquillité : l'arbre, bien qu'en parfaite santé, devait être abattu. Pourquoi ? Parce qu'il provoquait une « gêne avérée et persistante », selon les mots du jugement.

Même la mairie, longtemps résistante, a fini par céder. Elle a mandaté une entreprise spécialisée pour couper le figuier, tôt un matin de la semaine dernière. Des passants ont tenté de filmer la scène, certains résidents ont protesté à voix haute, mais il était trop tard. En quelques heures, il ne restait plus qu’un tronc coupé net. Un banc vide et beaucoup d’amertume dans l’air.

Un quartier sous le choc

Depuis l’abattage, les discussions vont bon train. « On a grandi avec cet arbre », « ma grand-mère m’y emmenait chercher des figues », « c’est triste, on efface notre histoire pour une voiture »… Les témoignages se multiplient, tout comme les commentaires mécontents sur les groupes Facebook locaux. Une pétition a même été lancée, non pas pour empêcher la coupe — trop tard — mais pour réclamer qu’un arbre soit replanté à cet endroit. Un petit geste symbolique, demandé à la mairie pour montrer que la nature et la mémoire du quartier comptent encore.

Certains voisins gardent une rancune tenace envers celui par qui l’affaire est arrivée. D’autres appellent au calme, tout en regrettant la perte de ce qu’ils considèrent comme un repère vivant. Car au fond, ce figuier représentait bien plus qu’un simple arbre planté sur un trottoir. Il faisait partie du quotidien, avec son ombre légère sur le banc, ses racines noueuses à éviter à vélo, ses fruits trop mûrs en fin d’été.

Des règles floues et des arbitrages complexes

Cette histoire révèle des lacunes sur les règles autour des arbres en ville, parfois peu claires. Entre le droit à un espace privé tranquille et la préservation du patrimoine végétal, les municipalités se retrouvent souvent dans des dilemmes délicats. Dans ce cas précis, il n’y avait pas de classement particulier de l’arbre comme « remarquable », ni de protection légale. Cela a laissé libre cours à une interprétation étendue de la « gêne ».

Peut-on parler d’atteinte au bon sens ? Certains diront oui, d’autres rappelleront que la loi protège aussi les propriétaires de nuisances. Une chose est sûre : cette affaire montre que notre rapport aux arbres et aux éléments naturels est parfois bien fragile… et que certains compromis mériteraient peut-être d’être revus. À lire Potager démonté à l’école : “ils préfèrent du béton aux légumes”, des parents dénoncent une écologie punitive

Une perte difficile à digérer, surtout à l’heure où l’on parle de végétaliser les villes. Ici, c’est l’inverse qui s’est produit. Pour le quartier, c’est une page qui se tourne. Et une ombre en moins sur les trottoirs surchauffés de l’été.