Contrôle fiscal surprise : ces propriétaires aux loyers déficitaires dans le viseur des impôts sans avertissement préalable

Certains propriétaires bailleurs sont en train de vivre un réveil difficile. Depuis quelques semaines, plusieurs d’entre eux reçoivent un courrier inattendu des impôts leur signalant un contrôle fiscal… sans aucun avertissement préalable. En ligne de mire : les fameux « loyers déficitaires ». Si vous louez un bien à perte, vous pourriez bien être concerné.

Des contrôles fiscaux ciblés déclenchés sans prévenir

Jusqu’ici, lorsque le fisc voulait fouiller dans vos déclarations, il vous adressait d’abord une demande d’éclaircissements ou un avis formel. Cette fois, rien. Certains bailleurs ont directement reçu un avis de vérification de comptabilité, une procédure habituellement réservée aux professionnels ou aux sociétés. Et c’est ce qui marque un tournant.

Le fisc soupçonne des abus ou des montages peu clairs

Si ces revenus fonciers négatifs sont dans le viseur, c’est parce que certains contribuables auraient pu les utiliser de façon excessive ou approximative. Et ce qui attire particulièrement l’attention, ce sont :

des montants de travaux jugés trop importants

trop importants des loyers jugés anormalement bas

des charges réparties de façon inhabituelle sur plusieurs années

de façon inhabituelle sur plusieurs années des propriétaires qui cumulent plusieurs biens tous déficitaires

Résultat, cela ressemble parfois à de la défiscalisation aux contours flous. Et ça, pour le fisc, c’est un drapeau rouge. L’objectif est donc simple : vérifier si les déclarations sont justifiées… ou pas. À lire Un figuier centenaire abattu car ses feuilles tombaient sur une voiture : le voisin obtient gain de cause malgré l’émoi du quartier

Une procédure qui inquiète les contribuables qui jouent le jeu

Le hic, c’est que cette vague de contrôles ne fait aucune distinction entre les bailleurs réellement en difficulté et ceux qui utilisent ces déficits comme outil d’optimisation. Pour beaucoup, la surprise a été totale : pas de courrier de relance, pas de signalement en amont, juste un avis direct de passage d’un inspecteur des impôts.

Cela génère logiquement un sentiment d’incompréhension, voire d’injustice chez ceux qui respectent les règles. Car oui, il est tout à fait légal d’avoir un loyer déficitaire, notamment la première année de mise en location, ou après d’importants travaux de rénovation.

Pourquoi cette stratégie soudaine ? Bercy ne s’en cache pas : c’est un nouveau levier pour récupérer des recettes, en ciblant des niches où la fraude ou l’erreur peuvent se cacher plus facilement qu’ailleurs.

Ce que peuvent faire les propriétaires concernés

Si vous êtes propriétaire bailleur et que vous déclarez un déficit foncier, mieux vaut jeter un œil à vos dernières déclarations. En cas de contrôle, il faudra être en mesure de justifier chaque charge, chaque dépense, chaque contrat. Vos factures doivent être conservées au moins trois ans – voire plus, selon la situation.

Voici quelques points à vérifier dès maintenant : À lire “J’ai rempli le formulaire en ligne et tout a changé” : comment demander un rattrapage Agirc-Arrco si vous avez cotisé entre 1974 et 1996

S’assurer que tous les travaux déduits sont bien éligibles (pas d’agrandissement ou d’aménagement de confort uniquement)

déduits sont bien (pas d’agrandissement ou d’aménagement de confort uniquement) Vérifier la cohérence entre les loyers perçus et le marché locatif de votre ville

entre les loyers perçus et le de votre ville Éviter la déclaration répétée de déficits pour plusieurs biens sans explication logique

de déficits pour plusieurs biens sans explication logique Ne pas mélanger charges personnelles et charges du bien immobilier

Et si vous recevez un courrier, ne paniquez pas. Faites-vous accompagner par un expert comptable ou un conseiller fiscal. Ça peut éviter bien des déconvenues, surtout si vous avez simplement mal appliqué une règle parmi les nombreuses qui encadrent la location.

Une chose est sûre : en matière de fiscalité immobilière, le calme n’est plus garanti. Et cette nouvelle vague de contrôles le prouve, mieux vaut être carré… et prêt.