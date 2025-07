“Ça ne couvre même pas une paire de baskets” : la prime de rentrée scolaire 2025 de 414 € par enfant sera versée dès le 8 août, annonce la CAF

La Caisse d’allocations familiales (CAF) l’a confirmé : la prime de rentrée scolaire 2025 sera versée dès le 8 août, avec un montant revalorisé à 414 euros par enfant. Une aide incontournable pour de nombreuses familles, mais qui laisse un goût amer à certains, tant les dépenses de rentrée explosent ces dernières années.

Une aide attendue chaque année… mais qui ne suffit plus

Chaque été, c’est le même rituel : les familles scrutent la date du virement de la CAF comme on attend le salaire de fin de mois. La rentrée scolaire représente un vrai budget, surtout pour les foyers avec plusieurs enfants. Donc oui, ces 414 euros ne sont pas négligeables. L’aide est d’ailleurs automatique pour les allocataires ayant des enfants scolarisés entre 6 et 18 ans.

Mais cette année encore, les réactions fusent : “Ça ne couvre même pas une paire de baskets”, peut-on lire sur les réseaux. Et au fond, ce n’est pas totalement exagéré. Entre les fournitures, les vêtements, les baskets de sport, les assurances scolaires et parfois l’abonnement de transport, l’enveloppe est vite engloutie. Surtout dans un contexte où les prix flambent fortement.

Qui peut toucher cette prime de rentrée scolaire en 2025 ?

La bonne nouvelle, c’est que l’ARS (Allocation de rentrée scolaire) est automatiquement versée sous certaines conditions. Il suffit d’avoir un ou plusieurs enfants scolarisés âgés de 6 à 18 ans au 31 décembre 2025, et de ne pas dépasser un certain plafond de ressources. À lire Un voisin porte plainte contre les cris d’un chien laissé seul : “c’est comme un bébé qui pleure non-stop”

Voici les plafonds à ne pas franchir pour pouvoir en bénéficier :

25 775 € pour un enfant à charge

à charge 31 723 € pour deux enfants

37 671 € pour trois enfants

+ 5 948 € par enfant supplémentaire

Si vous êtes concernés, pas besoin de faire de démarches si la CAF connaît déjà votre situation. Le virement arrivera sur votre compte bancaire entre le 8 et le 20 août, selon votre lieu de résidence.

Quand 414 euros ne suffisent plus à couvrir la rentrée

Avec son montant de 414 euros par enfant, la prime est censée couvrir les frais de rentrée. C’est vrai, sur le papier, cela peut sembler correct. Mais dans la réalité, l’écart entre cette aide et le coût réel d’une rentrée est parfois abyssal.

L’an dernier déjà, Familles de France estimait à près de 500 euros la dépense moyenne pour un collégien. Et ce chiffre grimpe encore si on ajoute un ordinateur portable ou une calculatrice scientifique pour les lycéens. En plus, pas le choix de faire l’impasse sur certaines dépenses : il faut bien des baskets de sport et un sac solide.

Ajoutez à cela les hausses de prix dans tous les domaines de consommation, et cette aide prend un goût de “pas assez”. Pour certains, elle évite le découvert bancaire inévitable. Pour d’autres, c’est simplement un coup de pouce bienvenu, mais loin de suffire. À lire Un ancien transformateur caché en Bretagne contenait les plans oubliés d’un générateur expérimental : “c’était un prototype selon les archives”

Des pistes pour économiser à la rentrée

Malgré tout, un peu d’anticipation et quelques astuces permettent parfois de réduire la note finale. Voici quelques idées simples, mais efficaces :

Acheter les fournitures au fur et à mesure , dès juillet, pour profiter des promos

, dès juillet, pour profiter des promos Favoriser la seconde main pour les vêtements ou les calculatrices (Vinted, Leboncoin…)

pour les vêtements ou les calculatrices (Vinted, Leboncoin…) Échanger les livres scolaires via les bourses de manuels locaux

via les bourses de manuels locaux Se regrouper entre parents pour commander en gros et bénéficier de réductions

Ce n’est pas la solution miracle, mais petit à petit, chaque geste compte.

Dans tous les cas, ce rendez-vous du 8 août est devenu incontournable pour de nombreuses familles. Et même si ce coup de pouce ne fait pas tout, il reste une aide précieuse pour aborder la rentrée un peu plus sereinement.