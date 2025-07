Mère de trois enfants au foyer : voici combien je touche chaque mois de la CAF “c’est ce qui nous permet de manger sans stress”

Mère de trois enfants, Célia, 36 ans, assume pleinement son choix d’être au foyer pour s’occuper de sa famille. Grâce aux aides de la CAF, elle réussit à faire face aux dépenses du quotidien, avec un budget qu’elle gère au centime près. Elle nous partage, sans tabou, ce qu’elle perçoit chaque mois.

Une organisation millimétrée pour trois enfants

Installée en région lyonnaise avec son conjoint, Célia a décidé de rester à la maison à la naissance de leur deuxième enfant. Elle s’occupe aujourd’hui à temps plein de ses trois enfants de 8, 5 et 2 ans. Un vrai marathon du quotidien. « Entre les repas, les lessives, les trajets école et les devoirs, mes journées sont bien remplies. Le soir, je suis épuisée, mais heureuse », confie-t-elle, sourire en coin.

Mais qui dit « maman au foyer » dit aussi absence de salaire. C’est là que les prestations de la CAF prennent toute leur importance dans l’équilibre du foyer. Son conjoint touche un salaire net de 1700 euros en tant que cariste, un revenu modeste pour cinq personnes. « Sans les aides, ce serait sincèrement impossible. C’est ce qui nous permet de manger sans stress », explique Célia.

Ce que la CAF lui verse tous les mois

Chaque mois, Célia perçoit un total de 697,37 euros de la Caisse d'Allocations Familiales. Un montant qui regroupe plusieurs aides distinctes :

Allocations familiales : environ 374 euros, versés dès le deuxième enfant et augmentés avec le troisième.

Complément familial : 184,45 euros, une aide réservée aux familles de trois enfants ou plus aux revenus modestes.

Allocation de rentrée scolaire (versée en août) : environ 400 euros pour ses trois enfants, ce qui aide à amortir le coût des fournitures.

. Prime d’activité : non touchée car seul le conjoint perçoit un revenu.

Ce montant peut paraître limité, mais il représente pour elle un filet de sécurité essentiel. Elle précise : « On n’a pas les moyens de partir en vacances ou d’acheter du neuf, mais on vit décemment. »

Des choix de consommation assumés

Célia adopte un mode de vie sobre et réfléchi. Évidemment, les budgets sont serrés, mais elle a développé au fil des années des habitudes économiques efficaces. « On achète beaucoup en seconde main, on va chez les producteurs locaux pour les légumes, on profite des marchés de fin de journée… et surtout, on cuisine maison », raconte-t-elle fièrement. Résultat : peu de gaspillage et des repas équilibrés à petit prix.

Elle gère aussi un « budget courses » fixe de 400 euros par mois, pas un centime de plus. Tout est planifié : menus à la semaine, comparateurs de prix, application anti-gaspillage. Cela demande de la rigueur, mais pour cette maman organisée, « c’est devenu un réflexe ».

Une reconnaissance encore trop rare

Si Célia assume à 100% son rôle, elle admet que les jugements sont fréquents. « Être mère au foyer, c’est vu comme dépassé, inutile, voire paresseux. Alors qu’en vrai, c’est un boulot à plein temps sans pause et sans salaire ».

Elle s'est aussi renseignée sur le congé parental, une autre forme d'aide limitée dans le temps. « J'avais pris un congé parental pour ma deuxième fille, mais aujourd'hui je n'y ai plus droit. Il faudrait repenser ce système, car certaines familles comme la nôtre comptent vraiment sur ces soutiens ».

Son espoir ? Que ce choix de vie soit davantage valorisé, financièrement mais aussi humainement. Car selon elle, « élever ses enfants, c’est un rôle clé pour la société. Soutenir les familles, ce n’est pas un luxe, c’est un investissement ».