Des randonneurs sanctionnés pour avoir bivouaqué hors zone : “le lieu était pourtant non balisé”

Dormir à la belle étoile, en pleine nature, c’est le rêve de bien des amoureux de randonnée. Mais pour plusieurs marcheurs récemment sanctionnés après une nuit en bivouac hors zone autorisée, l’expérience a laissé un goût amer. Et pourtant, ils assurent être restés loin des sentiers balisés. Explications.

Des amendes malgré un bivouac « discret »

Ces dernières semaines, sur les réseaux ou dans quelques forums entre passionnés, un sujet revient souvent : celui des sanctions infligées à des randonneurs qui avaient passé la nuit sous tente dans des zones jugées interdites. L’un d’eux raconte avoir été réveillé à l’aube par une patrouille, alors qu’il campait seul, loin de tout, dans un espace non balisé des Alpes. Bilan : 135 euros d’amende.

Ce n’est pas un cas isolé. Plusieurs témoignages similaires circulent dans les groupes de randonneurs. Dans tous les cas, les campeurs assurent avoir respecté l’environnement : pas de feu, pas de déchets, pas de bruits. Leur tort ? Ne pas avoir respecté l’interdiction formelle de dormir en dehors des zones autorisées par arrêté préfectoral ou règlement local.

Le bivouac, c’est légal… mais pas partout

Petite piqûre de rappel : bivouaquer et faire du camping sauvage ne sont pas tout à fait la même chose. Le bivouac, lui, est généralement toléré dans les parcs nationaux dès lors que l’on monte sa tente au coucher du soleil et qu’on repart à l’aube. En revanche, chaque site peut fixer ses propres règles, parfois très strictes, notamment pour préserver la biodiversité. À lire Incendie volontaire à Marseille : “On a retrouvé des bidons”, 63 hectares détruits près du parc national, la piste criminelle privilégiée

Par exemple, dans le parc de la Vanoise, le bivouac est autorisé uniquement à proximité de certains refuges et à des horaires précis. En dehors de ces cadres, c’est interdit, même si l’endroit vous semble reculé et tranquille. Le souci, c’est que ces règles ne sont pas toujours évidentes à trouver, ni à comprendre quand on prépare son itinéraire.

Pourquoi une telle sévérité ?

Les autorités mettent en avant des raisons de sécurité, mais aussi la protection des écosystèmes. Une tente posée sur une prairie alpine fragile peut avoir des effets inattendus sur la faune et la flore. Et même un bivouac sans nuisance apparente peut créer un “effet d’appel” : si un joli coin de nature devient connu comme spot de camping improvisé, la fréquentation grimpe… et les dégâts aussi.

Autre souci : en cas de feu, d’orage ou d’accident, secourir quelqu’un dans une zone non balisée devient très compliqué. Les secours le rappellent souvent, surtout l’été, quand les randonneurs sont nombreux et que tout peut basculer rapidement.

Ce qu’on peut faire pour éviter les mauvaises surprises

Avant de partir en excursion, il y a quelques réflexes à adopter pour ne pas se retrouver à payer une amende à 6h du matin :

Se renseigner précisément sur les règles applicables à la zone : parc régional, national, espace naturel protégé… chacun a ses spécificités.

applicables à la zone : parc régional, national, espace naturel protégé… chacun a ses spécificités. Regarder si des zones de bivouac officielles sont disponibles. Certaines régions en proposent avec de super cadres.

sont disponibles. Certaines régions en proposent avec de super cadres. Utiliser des applis spécialisées comme Whympr, Visorando ou Geovelo pour repérer les espaces réglementés et les périmètres protégés.

pour repérer les espaces réglementés et les périmètres protégés. Prévoir une solution alternative (refuge, aire d’accueil) en cas d’imprévu, c’est toujours hyper pratique.

(refuge, aire d’accueil) en cas d’imprévu, c’est toujours hyper pratique. Voyager light : plus on est autonome et discret, plus on limite l’impact sur l’environnement.

Une envie de liberté… qui pose des questions

Ce qui frappe dans ces histoires, c’est le décalage entre l’intention des randonneurs – souvent bienveillante – et la réponse institutionnelle, parfois un peu brutale. La nature attire de plus en plus de monde, et c’est plutôt une bonne nouvelle. Mais entre désir d’aventure et cadre légal, il reste des ajustements à faire. À lire Incendie dans un parking à Marseille : “on a couru avec les enfants dans les bras”, une famille raconte son enfer au centre commercial

Certains demandent plus de pédagogie, voire un assouplissement des règles dans certaines zones peu fréquentées. D’autres plaident pour une application plus nuancée des sanctions. Rien n’est simple, mais le débat est lancé. À l’heure où le tourisme durable est sur toutes les lèvres, repenser l’accès responsable à la montagne devient essentiel.