Un voisin porte plainte contre les cris d’un chien laissé seul : “c’est comme un bébé qui pleure non-stop”

Un habitant de la ville de Cholet, dans le Maine-et-Loire, a décidé de déposer une plainte après avoir supporté pendant des mois les hurlements incessants du chien de son voisin. Selon lui, le vacarme est comparable à « un bébé qui pleure non-stop ». Une décision qui divise, entre sympathie pour le maître et compassion pour l’entourage.

Un chien qui hurle tous les jours, ou presque

Le voisin plaignant raconte que cela fait des mois que les aboiements résonnent dans l’immeuble. D’abord isolés, ces cris se sont intensifiés. « Ça dure parfois des heures, plusieurs fois par semaine, et c’est très aigu… c’est vraiment dur à vivre », explique-t-il à la presse locale. Concrètement, le chien serait seul à la maison toute la journée, et dès que la porte d’entrée se referme, le vacarme recommence.

Pour ce résident excédé, c’est une véritable atteinte à sa tranquillité et à celle de ses voisins. « C’est comme si quelqu’un laissait son bébé pleurer en permanence, sans rien faire. » Selon lui, les démarches amiables ont échoué. Il aurait tenté d’alerter le propriétaire du chien à plusieurs reprises, sans amélioration. Résultat : direction le commissariat, avec une plainte officielle pour nuisance sonore à la clé.

Un maître conscient mais débordé

Du côté du propriétaire de l'animal, la situation n'est pas ignorée. Il a reconnu que son chien souffre d'anxiété de séparation, comme cela arrive chez beaucoup d'animaux domestiques. Il aurait d'ailleurs entamé des démarches pour calmer son compagnon à quatre pattes : bilan chez le vétérinaire, achat de jouets pour l'occuper, diffusion de bruits apaisants, etc. Mais jusqu'ici, aucun changement notable.

« C’est un chien que j’ai recueilli, il a un passé compliqué… j’essaie vraiment de faire au mieux », se défend le maître. Pourtant, cela ne suffit plus pour les voisins à bout de nerfs. La plainte a été officiellement déposée, et une enquête pourrait être ouverte pour vérifier les faits et étudier les solutions possibles.

Un malaise de voisinage qui soulève des questions

Cette histoire met en lumière une problématique de plus en plus fréquente dans les villes : la cohabitation entre humains et animaux domestiques dans un espace restreint. Quand les aboiements deviennent quotidiens et perturbent la vie d’un immeuble, où se situe la limite entre la tolérance et le droit au silence ?

Du point de vue légal, les nuisances sonores animales peuvent être sanctionnées si elles entraînent un trouble anormal de voisinage. Et cela peut aller assez loin : avertissement, amende, voire injonction de prendre des mesures pour corriger la situation. Cela dit, chaque cas est unique, et il n’est pas rare que les plaintes soient classées si les bruits restent ponctuels ou difficiles à prouver.

Pour les personnes confrontées à ce genre de bruit régulier, voici quelques options utiles :

Tenter la médiation entre voisins avec l’aide de la mairie ou d’un conciliateur

avec l’aide de la mairie ou d’un conciliateur Enregistrer les nuisances et solliciter la police municipale

Vérifier si l’immeuble a un règlement de copropriété mentionnant les nuisances animales

mentionnant les nuisances animales Faire appel à une association spécialisée dans les troubles du voisinage

Et pour les propriétaires d'animaux qui souffrent d'anxiété, il existe aujourd'hui des solutions :

Travailler avec un éducateur canin comportementaliste

Utiliser des jouets distributeurs de croquettes pour occuper l’animal

pour occuper l’animal Raccourcir les durées d’absence ou faire appel à un pet-sitter

Tester des produits naturels calmants (comme les phéromones ou les plantes)

Dans cette affaire de Cholet, il reste à espérer qu’une solution pourra être trouvée avant une audience au tribunal. Car derrière les cris, un animal isolé et un voisin au bout du rouleau cherchent chacun un peu de calme.