Brumisateurs interdits sans eau potable : “ça pénalise les marchés en plein air en plein été” selon les commerçants concernés

Depuis le 21 juin, une interdiction passée presque inaperçue fait grincer des dents sur les étals estivaux : les brumisateurs ne peuvent désormais fonctionner qu’avec de l’eau potable. Une mesure sanitaire qui impacte directement les marchés en plein air, en particulier en plein été, au grand dam des commerçants.

Des brumisateurs bien plus qu’un confort : un outil pour tenir l’été

Quand les températures dépassent les 30°C, difficile d’imaginer tenir sur un stand plusieurs heures d’affilée. Pour beaucoup de commerçants, notamment dans le sud de la France ou dans les zones très touristiques, les brumisateurs sont devenus des alliés indispensables.

Installés au-dessus des stands pour rafraîchir l’air ambiant, ils permettent non seulement d’éviter les insolations, mais aussi d’attirer les clients, trop heureux de se poser quelques secondes sous une fine brume fraîche. C’est un petit geste qui peut clairement faire la différence sur le plan commercial.

Sauf que depuis une décision du gouvernement en date du 21 juin, l’utilisation d’eau non potable dans ces systèmes est formellement interdite. Les marchés de plein air, qui ont souvent recours à des réserves d’eau indépendantes du réseau, se retrouvent alors dans l’embarras. À lire Incendie à Marseille : piégés dans un tunnel, des automobilistes dénoncent l’absence d’aide « on a dû se débrouiller seuls »

Une mesure mal comprise… et pas toujours applicable

Officiellement, cette interdiction vise à éviter les risques sanitaires liés à des projections d’eau souillée. En particulier, les légionelles, ces bactéries dangereuses qui peuvent se développer dans des conduites mal entretenues et provoquer de graves infections respiratoires.

Côté principe, rien à redire. Mais sur le terrain, la mise en application se heurte à des réalités bien différentes. Dans de nombreuses petites villes ou sur certains marchés saisonniers en bord de mer, l’accès à l’eau potable pour des usages de ce type est soit inexistant, soit extrêmement limité.

Impossible donc de raccorder les brumisateurs au réseau habituel sans de lourdes installations. Résultat : des commerçants contraints de débrancher leurs systèmes, avec un impact immédiat sur le confort, les ventes et même le nombre de clients présents. L’interdiction, bien que justifiée sur le papier, tombe ainsi en pleine saison estivale, au moment où ces équipements sont les plus utiles.

Les marchés touristiques en première ligne

Ceux qui trinquent le plus, ce sont les marchés de vacances. Entre artisans locaux, producteurs du coin et vendeurs ambulants, les places de villages se transforment très souvent en lieux de promenade prisés dès juin. Et ce sont précisément ces événements qui reposent largement sur une ambiance agréable et fraîche, même en plein cagnard.

Un commerçant rencontré sur la côte atlantique explique : « Nous, on n’a pas de raccord au réseau d’eau de la ville. On utilisait un bidon d’eau de pluie filtrée pour rafraîchir un peu l’air. Là, on n’a plus le droit. Résultat, il fait 35, tout le monde part au bout de 10 minutes. » À lire Abris de jardin à toit plat interdits : le décret du 29 juin restreint leur visibilité dans les zones classées

Certains ont tenté de contourner la règle avec des ventilateurs ou des parasols supplémentaires. Mais rien ne remplace vraiment la brume douce, notamment pour les enfants ou les personnes âgées qui recherchent un coin tranquille le long des allées du marché.

Déjà, des voix s’élèvent pour demander aux autorités locales un peu plus de souplesse, ou au moins des solutions alternatives.

Quelles solutions pour garder la tête (et les marchés) au frais ?

Face à cette contrainte, plusieurs pistes commencent à émerger. Certaines communes envisagent de rendre l’eau potable accessible temporairement aux commerçants durant la saison estivale, grâce à des bornes adaptées sur les places de marché. Mais cela nécessite du temps, de l’organisation… et un vrai budget.

D’autres installent des zones publiques brumisées compatibles avec la réglementation, à proximité des lieux de vente, pour proposer un sas de fraîcheur aux visiteurs. C’est une bonne idée, mais encore peu répandue.

En attendant mieux, les commerçants s’adaptent comme ils peuvent avec des alternatives :

utilisation de ventilateurs sur batteries

sur batteries parasols géants pour augmenter les zones d’ombre

pour augmenter les zones d’ombre pulvérisateurs manuels d’eau potable

d’eau potable affichage renforcé pour sensibiliser les clients à la chaleur

Pas toujours efficace, surtout quand les thermomètres s’emballent… Mais au moins, ça montre que ces commerçants ne baissent pas les bras.

En plein été, dans un pays où les vagues de chaleur deviennent presque une habitude, il faut dire qu’interdire une solution simple et largement utilisée sans proposer d’alternative claire, c’est un coup dur. Et clairement, ça pénalise tous ceux qui font vivre nos marchés locaux.