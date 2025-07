Abris de jardin à toit plat interdits : le décret du 29 juin restreint leur visibilité dans les zones classées

Depuis le 29 juin, un nouveau décret vient bouleverser les projets d’aménagement dans certaines zones protégées. Les abris de jardin à toit plat y sont désormais interdits. Une décision qui ne passe pas inaperçue, surtout pour ceux qui avaient prévu d’embellir leur extérieur cet été. On vous explique tout ce que ça implique.

Les abris à toit plat, dans le viseur

Concrètement, ce décret publié au Journal officiel vise à renforcer la protection esthétique et architecturale des sites dits « classés », c’est-à-dire les zones à valeur patrimoniale ou paysagère exceptionnelle. Si vous habitez près d’un monument historique, dans un parc naturel ou dans un secteur sauvegardé, vous êtes directement concerné.

Le texte stipule que les abris de jardin à toiture plate sont désormais jugés non conformes à l’harmonie visuelle de ces lieux sensibles. Résultat : ils se voient tout simplement interdits. L’objectif ? Préserver l’identité culturelle et naturelle de ces espaces, en faveur d’éléments bâtis traditionnels plus discrets.

Quels types d’abris sont encore autorisés ?

Pas de panique pour autant, il reste possible d'installer un abri de jardin dans ces zones, à condition de respecter certaines règles. Le décret ne s'attaque pas au principe d'extension extérieure en soi, mais plutôt à son apparence.

Les abris qui présentent une toiture à double pente ou à faible inclinaison, dans un style traditionnel cohérent avec l’architecture locale, restent autorisés après étude de leur intégration. En clair, les cabanons rustiques ou chalets en bois au toit en tuiles ont encore la cote.

Voici les critères à respecter pour un abri dans une zone classée :

Une toiture inclinée , de préférence à deux pans

, de préférence à deux pans Des matériaux naturels (bois, tuiles, ardoise…)

(bois, tuiles, ardoise…) Une implantation discrète , sans interrompre la vue ou l’équilibre du paysage

, sans interrompre la vue ou l’équilibre du paysage L’accord préalable de l’architecte des Bâtiments de France

Ce que vous risquez si vous ne respectez pas le décret

Installer un abri de jardin à toit plat dans une zone classée n’est plus qu’un simple détail administratif. C’est désormais une infraction à la réglementation, et les sanctions peuvent être lourdes. En cas de contrôle, vous risquez une mise en demeure de démolition, voire une amende allant jusqu’à plusieurs milliers d’euros.

Et attention, même si votre terrain vous appartient, cela ne vous donne aucun passe-droit. Si votre projet n’est pas validé en amont par les autorités compétentes comme la mairie ou l’architecte des Bâtiments de France, il peut être contesté à tout moment.

Cette mesure s'inscrit dans une tendance plus large de préservation du patrimoine et de lutte contre l'uniformisation des constructions modernes. Elle interpelle, certes, mais elle reflète aussi une volonté forte de redonner du sens et de la cohérence à ce que l'on voit dans nos jardins, surtout dans les endroits à forte valeur culturelle.