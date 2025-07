Incendie à Marseille : piégés dans un tunnel, des automobilistes dénoncent l’absence d’aide « on a dû se débrouiller seuls »

Piégés dans le tunnel de la Pomme à Marseille lors d’un violent incendie, plusieurs automobilistes dénoncent l’absence totale d’assistance sur place. Dans la panique, ils ont dû fuir les flammes par leurs propres moyens, livrés à eux-mêmes. Une situation incompréhensible qui interroge sur la gestion des secours et la sécurité des tunnels.

Un feu soudain dans le tunnel de la Pomme

Vendredi 5 avril, en fin d’après-midi, un incendie démarre sur la L2 à Marseille. Rapidement, les flammes envahissent le tunnel de la Pomme, un axe très fréquenté. Au moment du sinistre, une file de voitures se retrouve coincée à l’intérieur. Au lieu d’être immédiatement secourus ou guidés, les automobilistes racontent avoir été totalement livrés à eux-mêmes.

« Il n’y avait ni sirène, ni consigne, ni secours », déclare l’un d’eux encore choqué. Certains ont dû abandonner leur voiture et courir, à pied, dans une fumée noire et épaisse. Sans information, ils ont tenté de trouver une sortie par leurs propres moyens. C’est en voyant la fumée s’intensifier qu’ils ont compris qu’il fallait fuir, très vite.

Une fuite à l’aveugle, sans consignes ni secours visibles

Le témoignage d’un conducteur, relayé par France Bleu Provence, décrit une scène digne d’un film catastrophe. Il roulait tranquillement lorsque le trafic s’est brusquement arrêté. Puis la fumée a envahi le tunnel. Aucun message audio, aucune sirène ne les alerte réellement du danger, encore moins un personnel de secours. À lire Incendie à Marseille : évacués in extremis d’un restaurant du Vieux-Port alors que le feu gagnait le toit

D’autres confient avoir tenté, à tâtons, de rejoindre une sortie grâce à quelques personnes plus calmes qui ont ouvert des bornes d’évacuation. Pourtant, celles-ci n’étaient pas clairement identifiées ou restaient difficiles d’accès. Certains automobilistes ont même été contraints de faire demi-tour et de courir contre le sens de circulation.

Un sentiment d’abandon qui provoque l’indignation

Très rapidement, des témoignages ont afflué sur les réseaux sociaux. Un mot revient sans cesse : l’abandon. Aucun officiel ni force de l’ordre n’aurait été présent dans le tunnel pendant les premières minutes critiques. « Rien n’était organisé », indique un autre témoin, qui se dit chanceux d’avoir pu sortir presque indemne.

Ce manque de coordination interpelle fortement. Car un tunnel autoroutier, a fortiori en zone urbaine dense comme Marseille, est censé être équipé de dispositifs de sécurité, de capteurs, d’annonces d’alerte et de procédures bien rodées en cas d’incendie. Or, selon plusieurs témoignages, aucun de ces systèmes ne semble avoir été déclenché à temps.

Une enquête en cours et des questions qui dérangent

Une enquête a été ouverte pour déterminer l’origine exacte de l’incendie. Selon les premières constatations, il aurait démarré sur un véhicule qui a pris feu, mais les causes restent floues pour l’instant. La ministre des Transports Clément Beaune a évoqué un drame « extrêmement préoccupant ».

Les autorités promettent de faire la lumière sur les dysfonctionnements apparents, mais plusieurs Marseillais demandent déjà des comptes. Comment expliquer qu’aucun système de sécurité ne se soit enclenché ? Pourquoi aucune évacuation coordonnée n’a été mise en place ? Faut-il craindre une défaillance plus large des infrastructures souterraines ? À lire Abris de jardin à toit plat interdits : le décret du 29 juin restreint leur visibilité dans les zones classées

Ce drame, heureusement sans victime grave à ce stade, donne en tout cas un sérieux coup de projecteur sur la question de la sécurité dans les tunnels urbains, en particulier quand le trafic y est dense et rapide. Une réflexion à mener d’urgence, car si l’incendie avait eu lieu à une heure de pointe, les conséquences auraient pu être bien plus lourdes.

Les conducteurs piégés, eux, ne veulent plus jamais revivre ça. Et on les comprend.