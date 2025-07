Incendie à Marseille : évacués in extremis d’un restaurant du Vieux-Port alors que le feu gagnait le toit

Les clients et le personnel d’un restaurant du Vieux-Port à Marseille ont dû être évacués en urgence ce jeudi soir. Un incendie s’est déclaré en pleine soirée, et le feu a rapidement gagné la toiture de l’établissement. Heureusement, aucune victime n’est à déplorer, mais la frayeur a été bien réelle.

Une intervention rapide sur un emblème du Vieux-Port

Vers 21h30, en plein service du soir, un feu a démarré dans un restaurant situé sur le quai du Port, une zone très fréquentée autant par les Marseillais que par les touristes. Les pompiers sont arrivés en nombre pour maîtriser l’incendie, qui avait déjà commencé à atteindre le toit. Au total, une trentaine de soldats du feu ont été mobilisés.

Des flammes impressionnantes ont été aperçues depuis la rue, avec une intense fumée noire qui s’élevait au-dessus du bâtiment. Plusieurs passants ont capté la scène sur leurs téléphones, diffusant les images sur les réseaux sociaux. La panique a été évitée de peu grâce à une évacuation rapide et organisée. Les clients, parfois encore attablés, ont dû sortir précipitamment du restaurant.

Une évacuation juste à temps

Face à l'urgence, les équipes sur place ont su réagir avec sang-froid et efficacité. Tous les clients et les employés ont été mis à l'abri avant que la situation ne dégénère. D'après les premiers éléments, personne n'a été blessé mais certains témoins évoquent une forte odeur de brûlé et des étincelles tombant du plafond avant l'alerte.

Le feu s’est propagé en quelques minutes, notamment à cause de la structure en bois du toit. Les pompiers ont dû utiliser deux lances à incendie pour contenir les flammes. Une partie du restaurant a été lourdement endommagée, mais grâce à la réactivité des secours, le sinistre n’a pas touché les établissements voisins. Ce qui est plutôt rassurant, vu à quel point cette zone est densément occupée.

Une enquête en cours pour déterminer l’origine du feu

On ignore encore ce qui a provoqué l’incendie ce soir-là. Une enquête a été ouverte pour identifier la cause exacte du départ de feu. Les techniciens du service d’identification criminelle vont passer les lieux au peigne fin dès que les pompiers auront terminé leur intervention. La piste accidentelle est privilégiée, comme un court-circuit ou un dysfonctionnement en cuisine.

Ce genre d’incident reste rare mais rappelle à quel point la prévention incendie est cruciale, surtout dans des lieux publics très fréquentés. Plusieurs restaurants du Vieux-Port disposent d’installations anciennes qui pourraient nécessiter des vérifications renforcées dans les semaines à venir.

Le Vieux-Port toujours très fréquenté malgré l’incident

Malgré la scène impressionnante, l’activité sur le Vieux-Port a repris rapidement. Les autres établissements voisins ont pu rouvrir dès la fin de l’intervention. De nombreux badauds sont restés dans les environs, curieux d’en savoir plus sur ce qu’il s’était passé. C’est dire à quel point ce coin de Marseille fait partie du quotidien et de la vie sociale de la ville.

Ce vendredi, les pompiers et la municipalité ont tenu à rassurer : le risque a été contenu, et tout est mis en œuvre pour sécuriser au mieux ce secteur patrimonial. Grâce à la réactivité des secours, à leur efficacité et au calme des responsables du restaurant, on peut dire qu'il y a surtout eu plus de peur que de mal.