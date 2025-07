Incendie dans un parking à Marseille : “on a couru avec les enfants dans les bras”, une famille raconte son enfer au centre commercial

« En quelques secondes, tout s’est rempli de fumée. » Au centre commercial Le Grand Littoral à Marseille, une famille a vécu l’horreur ce vendredi 5 avril dans l’un des parkings souterrains. Ce qui devait être une simple virée pour faire des courses a tourné en une course pour leur vie, les enfants dans les bras.

Ils étaient venus faire des courses, ils ont fui les flammes

Ce jour-là, Sandrine, son mari Jonathan et leurs deux enfants se rendent au centre commercial Le Grand Littoral, dans le 15e arrondissement de Marseille, pour faire quelques achats. Ils stationnent leur voiture dans le parking souterrain. À ce moment-là, rien ne laisse présager le cauchemar à venir.

Mais à peine descendus de leur voiture, un bruit étrange attire leur attention. « On a entendu un “boum”, comme une grosse détonation », raconte Jonathan auprès de La Provence. Très vite, d’épaisses fumées noires envahissent l’espace. C’était un incendie survenu brutalement dans une partie du parking, piégeant plusieurs usagers comme eux.

Tout s'est alors emballé. Le couple tente rapidement de faire demi-tour vers sa voiture mais devra renoncer, la fumée étant devenue trop dense. Paniqués, ils attrapent leurs enfants âgés de 4 et 6 ans et se mettent à courir, à l'aveugle.

« On n’y voyait rien, c’était irrespirable, on entendait juste des cris », témoigne Sandrine. Pendant plusieurs minutes, ils errent dans le parking à la recherche d’une issue, essayant tant bien que mal de ne pas céder à la panique. Finalement, c’est en montant par une rampe qu’ils parviennent à ressortir à l’air libre.

Un incendie impressionnant, près de 19 véhicules touchés

L’incendie s’est déclaré en tout début d’après-midi, dans un des sous-sols du centre commercial. Selon les pompiers marseillais intervenus rapidement sur place, les flammes ont ravagé 19 véhicules. Aucun blessé grave n’est à déplorer, mais plusieurs personnes, dont des enfants, ont été intoxiquées légèrement par les fumées.

La famille, elle, a été prise en charge par les secours et transportée vers un centre hospitalier par précaution. Plus de peur que de mal, mais ils restent profondément choqués. « On a eu très peur d’y rester. Je me suis dit qu’on n’allait jamais sortir vivants », souffle Sandrine.

L’origine exacte de l’incendie reste encore à déterminer. Une enquête a été ouverte pour comprendre ce qui a déclenché le feu. Les premiers éléments laissent penser qu’un véhicule aurait pu prendre feu, entraînant l’embrasement des autres autour.

Des failles dans la sécurité pointées du doigt

Suite à cet incident, plusieurs clients du centre commercial ont exprimé leur inquiétude quant à la sécurité des lieux. La famille rescapée pointe notamment l'absence d'informations claires et de signalétique pour évacuer correctement. « Il n'y avait pas d'alarme sonore, rien pour nous guider », note Jonathan.

Des témoignages similaires affluent, certains dénonçant une atmosphère chaotique où chacun a tenté de fuir comme il pouvait. Une chose est sûre : beaucoup ont eu très peur. Les autorités locales ont assuré qu’un contrôle des dispositifs de sécurité serait effectué dans les prochains jours.

Un drame évité de justesse

Heureusement, cette journée n’a pas connu d’issue tragique. Mais l’histoire de cette famille ne laissera personne indifférent. Leur seul réflexe : courir, serrer les enfants fort contre eux, fuir vers la lumière sans savoir si une issue les attendait vraiment.

Ce genre d’événement rappelle à quel point il est crucial que les parkings souterrains soient bien équipés, avec des détecteurs, des alarmes claires, et des issues bien indiquées. Cela peut tout changer quand chaque seconde compte.

On espère surtout que leur témoignage permettra d’éviter qu’un tel scénario ne se reproduise ailleurs.