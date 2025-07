Cheminées non tubées : les travaux obligatoires à faire avant le 1er janvier 2026 pour éviter l’interdiction d’usage

Dès le 1er janvier 2026, les cheminées non tubées ne pourront plus être utilisées tant qu’elles ne répondent pas aux nouvelles normes. Si vous chauffez votre logement au bois via une cheminée sans conduit sécurisé, des travaux seront obligatoires. On fait le point pour que vous puissiez anticiper au mieux.

Pourquoi cette nouvelle obligation concernant les cheminées ?

Dans sa lutte contre la pollution de l’air, le gouvernement français a décidé de renforcer la sécurité et la performance énergétique des installations de chauffage au bois. En ligne de mire : les cheminées traditionnelles sans tubage, jugées trop polluantes et potentiellement dangereuses pour la santé et la sécurité.

Concrètement, à partir du 1er janvier 2026, vous ne pourrez plus utiliser une cheminée non tubée — c’est-à-dire un système sans gaine isolante à l’intérieur du conduit — sauf si des travaux de mise aux normes ont été réalisés. Il ne s’agit pas d’une simple recommandation, c’est une obligation légale.

Cette décision s’inscrit dans un ensemble de mesures liées à la loi Climat et Résilience qui vise, entre autres, à réduire les émissions de particules fines provenant des chauffages individuels issus du bois. Et ce n’est pas anodin : selon l’Ademe, ces chauffages représentent près de 43 % des émissions de particules fines au niveau national… une part importante ! À lire Prime d’activité : ceux concernés entre 2018 et 2022 peuvent toucher 137 € en plus, “j’ai reçu un courrier de la CAF sans prévenir”

En quoi consistent les travaux de tubage ?

Le tubage consiste à installer un conduit métallique à l’intérieur de votre cheminée actuelle. Ce tuyau, souvent en inox, permet de sécuriser les fumées de combustion et d’éviter un mauvais tirage. On limite ainsi les risques d’incendie, d’intoxication au monoxyde de carbone et de pollution atmosphérique locale.

Ces travaux doivent être réalisés par un professionnel qualifié pour garantir le respect des normes en vigueur, notamment le DTU 24.1 (Document Technique Unifié relatif aux conduits de fumée). Le coût peut varier selon la configuration du logement, la hauteur de la cheminée et le type d’appareil utilisé.

Bon à savoir : si vous souhaitez en profiter pour installer un insert ou un poêle à bois performant (label Flamme Verte ou équivalent), cela peut améliorer le rendement de votre installation et réduire vos émissions. C’est même encouragé via des aides financières.

Ce que vous risquez si vous ne faites rien

Si vous continuez à utiliser une cheminée non tubée après le 1er janvier 2026 sans adaptation conforme, vous encourez plusieurs sanctions :

Interdiction d’usage formelle , vérifiable en cas de contrôle

, vérifiable en cas de contrôle Perte de la couverture d’assurance habitation en cas d’incendie ou d’accident lié à l’installation

d’assurance habitation en cas d’incendie ou d’accident lié à l’installation Responsabilité en cas de pollution ou de nuisance dans une zone réglementée

Dans plusieurs zones classées en Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA), cette interdiction pourra même être renforcée dès 2025. Les villes d’Île-de-France, de la vallée de l’Arve ou de Lyon sont particulièrement concernées. À lire Cette mère célibataire a économisé 314 € en redemandant une bourse oubliée : “je pensais que c’était fait automatiquement”

Quelles aides pour financer les travaux ?

La bonne nouvelle, c’est que des aides existent. L’État propose un coup de pouce à travers plusieurs dispositifs, selon vos ressources et le type de travaux envisagés. Voici les plus connues :

MaPrimeRénov’ : pour le remplacement d’un foyer ouvert par un appareil plus performant

: pour le remplacement d’un foyer ouvert par un Éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) : jusqu’à 30 000 euros pour des travaux globaux de rénovation énergétique

(éco-PTZ) : jusqu’à 30 000 euros pour des de rénovation énergétique Prime énergétique CEE (Certificats d’Économie d’Énergie) : versée par les fournisseurs d’énergie

(Certificats d’Économie d’Énergie) : versée par les TVA réduite à 5,5 % sur les travaux réalisés par des professionnels certifiés RGE

Et dans certains cas, les collectivités locales financent aussi une partie des travaux, notamment dans les régions soumises à des plans de réduction de la pollution.

Ne tardez pas : les plannings des artisans se remplissent vite et les devis peuvent fluctuer. Anticiper, c’est éviter le stress de dernière minute et rester au chaud en toute sécurité.

Un conseil en plus : pensez à faire entretenir votre installation chaque année. Cette visite obligatoire de ramonage, souvent négligée, reste essentielle pour que votre cheminée reste performante et conforme aux normes. Et bonus, cela prolongera aussi sa durée de vie.