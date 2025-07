Prime d’activité : ceux concernés entre 2018 et 2022 peuvent toucher 137 € en plus, “j’ai reçu un courrier de la CAF sans prévenir”

Bonne surprise pour certains Français : une lettre inattendue envoyée par la CAF leur propose de recevoir 137 € supplémentaires. Ce petit coup de pouce, lié à la prime d’activité, concerne des anciens bénéficiaires entre 2018 et 2022. Voici ce que l’on sait, et comment vérifier si vous êtes concerné à votre tour.

La CAF envoie une régularisation sur plusieurs années

Il arrive que certaines aides soient recalculées après coup, lorsqu’une erreur ou un changement réglementaire est identifié. C’est ce qui semble s’être produit ici. Plusieurs témoignages rapportent avoir reçu une lettre de la CAF leur annonçant un versement de 137 € au titre d’une régularisation de la prime d’activité.

Ce courrier est adressé sans demande préalable de la part des bénéficiaires eux-mêmes. Autrement dit, aucune démarche n’a été nécessaire pour recevoir cette somme rétroactive. Une personne sur le réseau social X (anciennement Twitter) explique même : “C’est ouf, j’ai reçu une lettre de la CAF m’indiquant que je vais recevoir 137 € parce que j’ai eu la prime entre 2018 et 2022. J’avais rien demandé…”

Ce genre de régularisation automatique est assez rare, mais il semble que la CAF procède à des vérifications sur les années passées pour s'assurer que les montants versés correspondent bien aux droits réels. Et tant mieux pour celles et ceux à qui cela profite.

137 € en plus pour les bénéficiaires de la prime d’activité

Le montant précis de 137 € peut varier légèrement d’un dossier à l’autre, mais c’est celui qui revient le plus souvent dans les témoignages. Il correspond à une régularisation sur plusieurs années de droits à la prime d’activité, calculée en fonction des ressources perçues à l’époque.

On ignore pour l’instant la raison exacte de cette opération : bug technique, changement des règles de calcul rétroactif ou autres corrections internes à la CAF. L’administration ne s’est pas exprimée officiellement sur le sujet, mais les envois sont bien réels. Le courrier indique clairement que le versement est prévu “dans les jours qui viennent”.

Cela concerne uniquement des personnes ayant perçu la prime d’activité entre 2018 et 2022. Et pas besoin d’avoir été bénéficiaire sans interruption pendant ces années : une seule période suffisait pour être potentiellement concerné.

Comment savoir si vous êtes concerné ?

Si vous faites partie des bénéficiaires potentiels, vous n’avez rien à faire. Soit vous avez déjà reçu le courrier de la CAF, soit vous l’aurez prochainement. Le courrier précise le montant que vous allez recevoir et la période concernée.

Voici quelques conseils utiles :

Vérifiez votre boîte aux lettres si vous avez déménagé récemment et pensez à mettre à jour vos coordonnées postales auprès de la CAF.

Connectez-vous à votre espace personnel sur le site de la CAF pour suivre les paiements récents. Le versement peut apparaître directement dans votre compte bancaire.

En cas de doute, vous pouvez contacter la CAF, mais mieux vaut patienter si vous n'avez pas encore eu de courrier, car la procédure semble en cours d'envoi.

Ce genre de “bonus oublié” est plutôt rare et c’est ce qui le rend intéressant. Si vous y avez droit, c’est une bonne nouvelle dans un contexte économique pas toujours rose, et c’est toujours ça de pris pour renforcer un budget parfois serré. Cela montre aussi que certaines régularisations peuvent aller dans le bon sens pour les usagers.