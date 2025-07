Amende automatique de 135 € : ils allument leur barbecue au charbon malgré l’alerte sécheresse dans leur département

Malgré l’interdiction temporaire en vigueur, plusieurs habitants ont allumé leur barbecue au charbon ce week-end, ignorant l’alerte sécheresse dans leur département. Résultat : une amende automatique de 135 euros. Mais au-delà de cette sanction, ces gestes peuvent entraîner des conséquences beaucoup plus lourdes.

Pourquoi les barbecues au charbon sont interdits lors d’une alerte sécheresse

Quand les températures grimpent et que la végétation est particulièrement sèche, le moindre départ de feu peut avoir des conséquences dramatiques. C’est la raison pour laquelle certains préfets décident de restreindre certaines activités à risque, comme l’usage de barbecues à ciel ouvert, même chez soi.

Le charbon de bois, très utilisé en été, dégage des braises qui peuvent facilement enflammer des feuilles sèches ou toute végétation proche, surtout en cas de vent. De nombreuses communes situées en zone rouge ou orange interdisent donc expressément tout barbecue au feu de bois ou au charbon durant les périodes d’alerte sécheresse. Seuls les appareils électriques ou à gaz, plus sécurisés, restent parfois tolérés, mais cela dépend strictement des arrêtés préfectoraux locaux.

Un barbecue malgré l’interdiction : amende immédiate

Si un agent municipal ou un membre de la gendarmerie constate l'usage d'un barbecue dans une zone et à une période interdite, l'amende tombe sans avertissement : c'est 135 euros. Il s'agit d'une contravention de 4e classe, enregistrée automatiquement une fois le constat réalisé.

Ce montant peut surprendre, mais il est prévu pour dissuader tout comportement dangereux dans ces contextes météo extrêmes. La sécheresse augmente considérablement les risques d’incendie, et un barbecue allumé au mauvais endroit, au mauvais moment, peut coûter bien plus cher à la collectivité. Et surtout, il peut être à l’origine d’un sinistre majeur.

Des conséquences bien plus lourdes en cas d’incendie déclenché

Le plus inquiétant, c’est que l’amende n’est que la première étape. Si un feu de broussailles ou un incendie de forêt est déclenché à cause d’un barbecue non autorisé, la sanction peut vite prendre une autre dimension, tant sur le plan pénal que financier.

La personne responsable encourt alors :

Une peine pouvant aller jusqu’à 3 ans de prison et 45 000 euros d’amende, si l’incendie est jugé involontaire.

et 45 000 euros d’amende, si l’incendie est jugé involontaire. Une condamnation devant un tribunal correctionnel pour “mise en danger de la vie d’autrui”.

pour “mise en danger de la vie d’autrui”. L’obligation de rembourser les frais engagés par les pompiers et les collectivités en cas d’intervention lourde (camions, hélicoptères, évacuation…).

Autant dire que cette petite grillade pourrait coûter bien plus que la simple amende initiale.

Quelques alternatives pour profiter du soleil sans danger

Heureusement, il existe d'autres façons de se régaler en plein air tout en respectant les consignes. Voici quelques options à envisager, surtout durant les périodes de forte chaleur :

Utiliser un barbecue électrique ou à gaz sur une terrasse sécurisée, si cela est autorisé.

sur une terrasse sécurisée, si cela est autorisé. Préparer un repas froid type pique-nique maison avec salades composées, planches à partager, sandwichs gourmets…

avec salades composées, planches à partager, sandwichs gourmets… Opter pour des grillades à la plancha — certains modèles sont utilisables en intérieur, sans fumée.

— certains modèles sont utilisables en intérieur, sans fumée. Privilégier les aires de pique-nique autorisées, si elles disposent de dispositifs de cuisson sécurisés.

En été, on a tous envie de profiter des longues soirées autour d’un bon repas. Mais dès que la sécheresse s’installe, mieux vaut redoubler de prudence. Parce qu’un simple barbecue peut vite se transformer en catastrophe.