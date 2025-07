Marc de café non dilué dans le compost : des amendes tombent dans 19 zones Natura 2000 depuis le 1er juin

Depuis le 1er juin, un changement réglementaire inattendu secoue discrètement 19 zones Natura 2000 en France. Il ne s’agit pas de grandes constructions ou de pollution industrielle, mais… de marc de café. Versé pur dans certains composts, il est désormais passible d’une amende dans des zones écologiquement sensibles. Explication.

Le marc de café n’est pas toujours bon pour la planète

On le pensait écolo, recyclé, presque miraculeux pour le jardin. Beaucoup l’utilisent dans leur compost ou directement dans la terre pour repousser les limaces, fertiliser les plantes ou désodoriser le bac à compost. Et pourtant, depuis le 1er juin, l’usage du marc de café non dilué est interdit dans 19 zones Natura 2000. Ces espaces naturels sont protégés au niveau européen pour leur biodiversité exceptionnelle.

La raison ? Des études récentes ont révélé que le marc de café en trop grande quantité, surtout lorsqu’il n’est pas dilué, peut modifier l’équilibre des sols, notamment leur acidité. Pire encore, il pourrait nuire aux micro-organismes composteurs et ralentir la décomposition naturelle. En clair, ce qui semble bon pour nos plantes peut vite devenir indigeste pour la faune et la flore si on en abuse. Et dans ces zones sensibles, on préfère jouer la carte de la prudence.

Des amendes désormais possibles pour un usage pourtant courant

Les nouvelles règles mises en place par le ministère de la Transition écologique sont très précises : il est interdit de verser du marc de café pur dans des composts domestiques ou collectifs situés dans les zones concernées. À défaut, une amende peut tomber, avec une première grille de 135 euros. De quoi surprendre ceux qui pensaient bien faire.

Voici les principales zones Natura 2000 concernées par cette réglementation :

Les marais du Cotentin en Normandie

Le massif des Écrins dans les Alpes

La réserve de la Camargue dans le sud

Le plateau du Larzac

Certaines zones humides en Sologne et Brenne

Ces lieux accueillent des écosystèmes fragiles, souvent uniques en Europe. Le moindre déséquilibre chimique, même causé par des matières organiques comme le marc de café, peut avoir des effets sur plusieurs espèces animales et végétales locales.

Alors, quelles sont les alternatives au marc de café pur ?

Rassurez-vous, le marc de café n’est pas complètement banni, mais son usage doit être repensé. Le but est d’éviter les doses élevées ou trop concentrées. Les composteurs professionnels, par exemple, conseillent de diluer le marc dans de l’eau avant de l’ajouter au compost ou de le mélanger à d’autres matières brunes comme des feuilles mortes.

Vous pouvez aussi opter pour des usages ménagers sans impact écologique : désodoriser votre frigo, récurer vos casseroles ou le transformer en gommage naturel pour la peau. Bref, il garde sa place dans nos routines, mais avec un peu plus de modération.

Cette décision peut sembler stricte à première vue, mais elle rappelle une chose essentielle : même les petits gestes doivent être adaptés quand on se trouve dans des lieux particulièrement fragiles. Et parfois, ce qui paraît anodin ne l'est pas tant que ça pour la nature.