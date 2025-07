Portée pendant le Débarquement, cette montre militaire atteint un prix record aux enchères

Portée lors du Débarquement du 6 juin 1944, une montre militaire extrêmement rare vient d’atteindre un prix record aux enchères. Véritable témoin d’un moment clé de l’Histoire, elle a suscité l’enthousiasme de nombreux collectionneurs et passionnés. Mais qu’a-t-elle de si spécial pour faire grimper les enchères aussi haut ?

Une montre de l’armée américaine avec une histoire incroyable

La montre en question est un modèle A-11, distribué à grande échelle aux soldats américains pendant la Seconde Guerre mondiale. Fabriquée par plusieurs entreprises américaines à l’époque, cette version précise a appartenu à un soldat ayant participé directement au Débarquement de Normandie le 6 juin 1944. C’est ce lien direct avec l’Histoire qui lui confère une valeur exceptionnelle.

Selon les experts, il est extrêmement rare qu’un objet militaire personnel du jour J soit aussi bien conservé, avec une provenance confirmée. Dans le cas présent, la montre était accompagnée de documents attestant de son authenticité et retraçant le parcours de son propriétaire, un parachutiste américain du 101ᵉ Airborne. Cette petite A-11 n’était pas seulement un outil de synchronisation, elle a accompagné son porteur au cœur même de l’événement historique.

Un prix record qui témoigne de l’émotion autour de la Seconde Guerre mondiale

Lors de la vente aux enchères organisée par une maison britannique spécialisée dans les objets militaires, les enchères ont explosé. Mise à prix à 2 000 livres, elle a finalement été adjugée pour 14 000 livres sterling, soit plus de 16 000 euros. Un prix impressionnant pour une montre au design minimaliste mais chargée de sens. À lire Marc de café non dilué dans le compost : des amendes tombent dans 19 zones Natura 2000 depuis le 1er juin

Ce n’est pas la première fois que des objets liés au Débarquement suscitent une telle frénésie. Mais ici, c’est le caractère intime de la pièce qui a touché les acheteurs. La montre n’a rien d’un bijou clinquant, mais elle raconte une histoire humaine, courageuse et bouleversante. Et pour les passionnés d’histoire militaire, cette montre représente bien plus qu’un simple cadran.

Quelques détails qui la rendent si précieuse

La montre, de fabrication américaine, est caractéristique du modèle A-11 :

Mouvement mécanique à remontage manuel

à remontage manuel Boîtier en acier brut , d’environ 32 mm

, d’environ 32 mm Cadran noir très lisible avec index lumineux

avec index lumineux Conçue pour résister aux chocs et à l’humidité

Mais ici, ce sont surtout les gravures au dos du boîtier – comportant le nom du soldat, son unité et la date du Débarquement – qui ont renforcé son attrait. Tout cela, associé à une lettre manuscrite envoyée par le soldat en 1944, a créé une résonance émotionnelle énorme auprès des enchérisseurs. Franchement, ça donne un peu des frissons.

Un engouement qui ne faiblit pas pour les objets chargés de mémoire

Ce résultat impressionnant montre à quel point la mémoire du Débarquement reste vivace près de 80 ans après. Collectionneurs, historiens et simples passionnés sont toujours à l’affût de pièces authentiques qui leur permettent de se connecter à ces événements majeurs.

D’ailleurs, les ventes aux enchères militaires connaissent un regain d’intérêt ces dernières années. Que ce soit des uniformes, des lettres ou même des véhicules, les objets porteurs de récits personnels trouvent preneurs à prix d’or. Et dans le cas de cette montre, c’est un vrai coup de cœur pour les passionnés d’Histoire et d’horlogerie militaire qui s’est produit. À lire Amende automatique de 135 € : ils allument leur barbecue au charbon malgré l’alerte sécheresse dans leur département