Retraite complémentaire : ces anciens salariés des cafés-hôtels-restaurants (1986-1999) doivent agir avant fin septembre pour récupérer leurs droits oubliés

Des milliers d’anciens salariés du secteur cafés-hôtels-restaurants (CHR) pourraient perdre des droits importants à la retraite complémentaire s’ils n’agissent pas avant le 30 septembre 2024. La faute à des informations manquantes dans les fichiers de l’époque. Si vous avez exercé entre 1986 et 1999, vous êtes peut-être concerné.

Un oubli de carrière qui peut coûter cher

Entre 1986 et 1999, certaines cotisations retraite complémentaire Agirc-Arrco des salariés du CHR n’ont pas été correctement déclarées. Résultat : pour ces années-là, des trimestres entiers peuvent ne pas apparaître dans le relevé de carrière. Et qui dit carrière incomplète dit pension potentiellement amputée. Pas cool quand on compte chaque euro à la retraite.

Ce problème touche surtout les anciens employés ayant travaillé dans l’hôtellerie, la restauration ou les cafés-bars, secteurs connus pour leurs contrats parfois courts ou saisonniers à l’époque. Or, la caisse professionnelle concernée, la Caf-CHR (absorbé depuis par Klésia), ne dispose pas toujours des pièces justificatives nécessaires pour reconstituer leurs droits. Si vous avez changé de job ou de région ou si l’entreprise a fermé depuis, difficile de faire le lien.

Une procédure à enclencher sans tarder

La bonne nouvelle, c'est qu'il est encore possible de rectifier le tir. Si vous êtes concerné, vous devez envoyer certains documents à Klésia avant le 30 septembre 2024. Après cette date, vos droits risquent d'être perdus définitivement. C'est un peu stressant mais pas insurmontable.

Voici ce qu’il faut préparer :

Vos bulletins de salaire de l’époque , si vous les avez encore

, si vous les avez encore Vos contrats de travail ou attestations de l’employeur

de l’employeur Des fiches de paie mentionnant des cotisations retraite complémentaire

des cotisations retraite complémentaire Votre relevé de carrière pour comparer ce qui manque

Franchement, ça vaut la peine de fouiller dans ses papiers ou de se rapprocher de sa caisse de retraite. Une reconnaissance tardive de vos années de boulot, ça peut gonfler votre future pension et éviter de passer à côté d’un droit légitime.

Comment savoir si vous êtes concerné ?

Si vous avez travaillé dans un café, un hôtel ou un restaurant entre 1986 et 1999, faites le point dès maintenant. Connectez-vous sur votre espace personnel Agirc-Arrco ou contactez Klésia pour vérifier si vos droits pour cette période sont complets. Il n’y aura pas d’autre campagne de régularisation ensuite.

C’est aussi l’occasion d’aider vos proches : vos parents, anciens collègues ou amis qui ont bossé dans ce secteur pourraient eux aussi avoir oublié ces années floues. C’est un beau coup de pouce à leur donner, voire un vrai coup de cœur si cela leur permet de récupérer ce qui leur revient.

Un petit rappel qui peut rapporter gros

Ce genre de dossier administratif ne fait jamais rêver, mais il peut franchement faire la différence sur une retraite. D'autant qu'il ne s'agit pas d'une erreur ponctuelle mais d'un oubli massif touchant toute une génération de travailleurs du CHR. Si vous pensez être concerné, ne repoussez pas trop longtemps l'échéance.

Une simple demande avant la fin septembre, et vous pouvez peut-être récupérer plusieurs dizaines ou centaines d’euros par an. Pas mal, non ?