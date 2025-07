Propriétaires de forêts anciennes : vérifiez la carte géologique, une veine de terres rares pourrait s’y cacher selon un expert

Posséder une vieille forêt pourrait cacher plus qu’un simple trésor de biodiversité. Un expert alerte aujourd’hui sur la possibilité que certaines veines de terres rares, ces métaux indispensables aux technologies modernes, soient dissimulées sous ces sols forestiers. Pour certains propriétaires, cette hypothèse pourrait bien tout changer.

Une richesse cachée sous les forêts anciennes

On les appelle « terres rares », mais elles sont aujourd’hui partout dans notre quotidien. Smartphones, voitures électriques, éoliennes, ordinateurs… sans elles, nos vies connectées ne fonctionneraient pas aussi bien. Ces métaux comme le néodyme, le cérium ou le lanthane sont essentiels, et ils sont devenus stratégiques au niveau mondial. La Chine en détient une grande partie, mais la France commence à s’y intéresser, notamment à travers l’exploration de son propre sous-sol.

C’est dans ce contexte qu’un expert en géologie et en ressources minières, basé en France, lance un avertissement : certaines vieilles forêts françaises pourraient reposer sur des veines de terres rares encore inconnues. Cela concerne en particulier les forêts non exploitées depuis des siècles, parfois situées dans des zones géologiques bien précises.

Comment savoir si votre forêt est concernée ?

Pas besoin de faire creuser votre terrain tout de suite. Le premier réflexe conseillé, selon l'expert, c'est de consulter la carte géologique de votre région. Ce document public, disponible en ligne notamment via le BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières), permet de visualiser la nature des sols et des sous-sols sur tout le territoire.

Certaines formations géologiques, comme les granites enrichis en éléments rares, sont des indices potentiels intéressants. Ces zones se retrouvent par exemple dans le Massif Central, les Vosges, ou encore certaines parties de la Bretagne. Si votre propriété se situe à proximité de telles formations, cela mérite peut-être une attention particulière.

Voici ce que vous pouvez faire pour commencer :

Accédez à la carte géologique via le site du BRGM (www.geoportail.gouv.fr ou infoterre.brgm.fr)

Identifiez la composition du sous-sol de votre forêt

Comparez avec les zones connues pour contenir des terres rares

En cas de potentiel, contactez un géologue indépendant pour un diagnostic plus poussé

Quelle implication pour les propriétaires ?

Si des réserves de terres rares sont réellement confirmées sous votre terrain, cela peut avoir un impact considérable. Sur le plan économique d’abord, car la demande mondiale explose, ce qui fait grimper la valeur de ces métaux. Mais aussi en termes de droit d’exploitation, puisque la législation française encadre strictement les activités minières, même sur des terrains privés.

Aujourd’hui en France, l’extraction de terres rares n’est pas encore lancée à grande échelle, contrairement à d’autres pays. Mais la pression monte pour trouver des gisements locaux, et les vieilles forêts pourraient devenir un enjeu inattendu. C’est assez fou de penser que des hectares préservés pour la nature pourraient aussi cacher un trésor technologique.

Un sujet sensible à suivre de près

Rien n'indique pour l'instant que ces explorations vont transformer nos forêts en mines à ciel ouvert. La prise de conscience écologique est bien là, et toute exploitation devra se faire dans le respect de l'environnement, avec une consultation locale. Mais les propriétaires de grandes forêts anciennes ont tout intérêt à rester informés.

Le simple fait de vérifier la situation géologique de leur bien pourrait suffire à ouvrir des portes, ou simplement à éveiller leur curiosité sur ce que cache leur sous-sol. Et dans le meilleur des cas… ça vaut peut-être le détour.