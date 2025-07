Ce déménageur découvre une pièce d’or rare dans un studio étudiant : « je ne m’attendais pas à un tel trésor oublié dans un tiroir »

Alors qu’il aidait à vider un studio étudiant en plein centre de Lille, Thomas, déménageur depuis 12 ans, ne s’attendait pas du tout à ce qu’il allait trouver. En ouvrant un tiroir banal sous un vieux bureau, il découvre une pièce en or d’une rareté incroyable, oubliée là depuis plusieurs années.

Un trésor inespéré dans un studio de 20 m²

Tout commence avec l’appel d’une mère venue récupérer les affaires de son fils, un ancien étudiant parti vivre à l’étranger. Rien d’inhabituel jusqu’ici. Le déménagement se déroule normalement, dans un petit studio lillois classique, 20 m² tout au plus, avec quelques cartons, des vêtements, de vieux livres et un frigo vide. Mais en démontant le bureau pour le sortir plus facilement, Thomas a le réflexe d’ouvrir les tiroirs. C’est là que tout bascule.

Au fond du deuxième tiroir, glissée entre de vieilles feuilles et une montre cassée, une petite boîte en métal attire son attention. En l’ouvrant, il découvre une pièce brillante, lourde dans la main. L’œil averti du déménageur, passionné de brocantes pendant son temps libre, le pousse à vérifier tout de suite en ligne. Et bingo : il s’agit d’une pièce Napoléon en or, datée de 1809, en parfait état de conservation. Elle pourrait valoir selon les estimations entre 1 200 et 1 600 euros, voire plus si elle fait partie d’une série spécifique.

Retour à la propriétaire surprise… et ravie

Une fois le choc passé, Thomas décide d'en parler immédiatement à la propriétaire du studio. Elle-même tombe des nues. La pièce appartenait en réalité au grand-père du jeune locataire, passionné de numismatique, qui lui aurait offert il y a quelques années « pour la valeur sentimentale ». Le jeune homme, visiblement peu intéressé à l'époque, l'aurait rangée et complètement oubliée.

La surprise est totale pour la famille, d’autant plus que la pièce aurait pu facilement être perdue, vendue ou jetée. « C’est fou comme ce genre de petites choses peut rester caché quelques années et ressortir par hasard », raconte Thomas avec amusement. Il en a vu de belles dans son métier, mais celle-ci entre dans son top 3 sans hésiter.

Une rareté qui vaut de l’or, vraiment

La pièce en question est ce qu’on appelle un « Napoléon or » de 20 francs, très prisée des collectionneurs. Elle fait partie des valeurs refuges traditionnelles, notamment en période d’incertitude économique. Ce modèle précis, frappé en 1809, reste assez rare sur le marché. Et quand elle est bien conservée comme ici, ça peut carrément éveiller l’intérêt d’acheteurs spécialisés ou passionnés.

Voici quelques éléments qui augmentent considérablement la valeur d’une pièce comme celle-ci :

L’année de frappe : certaines années sont beaucoup moins courantes.

: certaines années sont beaucoup moins courantes. L’état général : ici, la pièce est restée comme neuve, ce qui est extrêmement rare.

: ici, la pièce est restée comme neuve, ce qui est extrêmement rare. L’origine familiale documentée : cela ajoute souvent une petite touche d’histoire qui plaît dans les ventes spécialisées.

Chance, hasard ou simple oubli dans un tiroir

Ce genre de découverte fait rêver, c’est vrai. Qui n’a jamais espéré tomber sur un objet de valeur caché dans une vieille armoire ou un grenier familial ? Mais ce qui amuse ici, c’est que l’histoire prend place dans un studio étudiant moderne, sans mystère apparent. C’est rarement là qu’on pense trouver des objets précieux.

Le déménageur, honnête et un peu ému, se dit heureux d'avoir remis la pièce à sa vraie place. « On croit souvent que notre métier, c'est juste des cartons. Mais parfois, on est les passeurs de petits morceaux d'histoire« , confie-t-il. Une belle morale pour cette drôle d'aventure. Et peut-être une bonne raison d'aller vérifier vos tiroirs ce week-end… Qui sait ?