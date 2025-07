Intérimaire depuis 17 ans : comment j’ai récupéré mes trimestres oubliés entre 2006 et 2009 grâce à une simple vérification

En pensant à sa retraite, Sandrine a eu une mauvaise surprise : trois années entières de trimestres manquants, entre 2006 et 2009. Intérimaire depuis 17 ans, elle ne s’attendait pas à ce trou dans son relevé de carrière. Grâce à une simple vérification, elle a pu récupérer ce qui lui semblait définitivement perdu.

Un relevé de carrière qui cache des oublis

Tout a commencé avec une démarche toute simple : consulter son relevé de carrière sur le site Info-Retraite. Sandrine, aujourd’hui quinquagénaire, y découvre que les années 2006 à 2009 ne comptent aucun trimestre validé. Pourtant, elle se souvient très bien avoir travaillé durant cette période, enchaînant les missions d’intérim sans interruption.

Ce genre de situation est plus courant qu’on ne le pense, surtout quand on a un parcours haché ou qu’on multiplie les contrats courts. Les erreurs ou oublis dans le calcul des droits à la retraite apparaissent souvent pour les intérimaires, les saisonniers ou encore les auto-entrepreneurs. Parfois, certains employeurs n’effectuent pas correctement les déclarations à l’Urssaf ou il y a des problèmes dans la transmission des données aux caisses de retraite.

La méthode utilisée : une simple demande de régularisation

Sandrine ne s’est pas laissée abattre par cette anomalie. Elle a rassemblé ses fiches de paie, attestations d’employeurs et tout document prouvant qu’elle avait bien travaillé entre 2006 et 2009. Avec ce dossier en main, elle a contacté sa caisse de retraite pour demander la régularisation. À lire Ce déménageur découvre une pièce d’or rare dans un studio étudiant : « je ne m’attendais pas à un tel trésor oublié dans un tiroir »

La procédure peut sembler intimidante, mais elle est en réalité très accessible. Il suffit de :

Consulter son relevé de carrière personnel sur info-retraite.fr

son relevé de carrière personnel sur info-retraite.fr Identifier les années incomplètes ou manquantes

incomplètes ou manquantes Rassembler les justificatifs (fiches de paie, attestations Pôle emploi, contrats de travail…)

(fiches de paie, attestations Pôle emploi, contrats de travail…) Contacter la caisse régionale à laquelle on est affilié (Carsat pour la plupart)

régionale à laquelle on est affilié (Carsat pour la plupart) Envoyer une demande de régularisation accompagnée des pièces justificatives

La bonne nouvelle dans tout ça, c’est que les trimestres oubliés peuvent être intégrés rétroactivement si vous prouvez votre activité. Dans le cas de Sandrine, il a suffi d’un traitement de quelques semaines pour voir ses droits enfin mis à jour.

Bon à savoir : certains trimestres dépendent du montant cotisé

Beaucoup ne le savent pas, mais il ne suffit pas d’avoir travaillé quelques jours dans l’année pour valider un trimestre. Le calcul repose sur le montant total du salaire soumis à cotisation retraite. En 2024 par exemple, il faut avoir cotisé sur au moins 1 747,50 € brut sur l’année pour valider un trimestre.

Sandrine l’a appris à ses dépens, car certaines missions, moins rémunérées ou courtes, n’avaient pas généré assez de revenus pour valider un trimestre complet. Heureusement, avec des fiches de paie retrouvées et l’accumulation sur l’année, elle a pu faire valoir que l’ensemble de ses salaires permettait bien de récupérer ses périodes oubliées.

Ne pas attendre le passage à la retraite pour vérifier

Ce que l’expérience de Sandrine montre, c’est qu’il vaut mieux vérifier son relevé de carrière bien en amont. Plus vous repérez tôt les erreurs, plus il est facile de retrouver les documents nécessaires. Attendre l’année précédant votre départ en retraite peut compliquer les choses, notamment si les entreprises n’existent plus ou si vos papiers ont disparu. À lire Retirer sa piscine hors sol avant contrôle m’a évité 1 200 € d’amende « je l’ai démontée juste à temps »

En tant qu’intérimaire, indépendant ou salarié au parcours non linéaire, vous avez tout intérêt à faire ce point régulièrement. C’est hyper pratique : un simple compte sur info-retraite.fr vous offre une vue d’ensemble de vos droits dans tous les régimes auxquels vous avez cotisé, sans devoir contacter chaque organisme un par un.

Surprise heureuse pour Sandrine : ces trimestres retrouvés permettront d’éviter un départ à la retraite pénalisé. Un soulagement immense… et une prise de conscience pour beaucoup autour d’elle.