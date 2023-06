Dans l’astrologie, chaque signe astrologique est associé à des traits de personnalité et des comportements typiques. Il est largement admis que certains signes sont plus compatibles les uns avec les autres que d’autres. Dans cet article, nous allons examiner les signes du zodiaque les moins compatibles.

1. Bélier et Cancer :

Le Bélier est un signe de feu. Il est souvent impulsif et agressif. De son côté, le Cancer est un signe d’eau qui est plus émotif et sensible. Les Béliers peuvent manquer de considération envers les autres, ce qui peut heurter la sensibilité des Cancers. De plus, les Béliers sont assez indépendants, tandis que les Cancers ont besoin de beaucoup d’attention et d’affection.

2. Taureau et Verseau :

Les Taureaux sont terre-à-terre et pratiques. Tandis que les Verseaux sont plus axés sur l’intellect et l’innovation. Les natifs de ce signe du zodiaque peuvent trouver les Verseaux trop imprévisibles et instables. De leur côté, les Verseaux peuvent alors trouver les Taureaux trop rigides et peu adaptatifs.

3. Gémeaux et Poissons :

Les Gémeaux sont souvent très communicatifs et sociaux. Tandis que les Poissons ont une personnalité plus introvertie et sensible. Les Gémeaux peuvent trouver ces signes du zodiaque trop sensibles et peu communicatifs. De leur côté, les Poissons peuvent alors trouver les Gémeaux trop superficiels et peu fiables.

4. Lion et Scorpion :

Les Lions sont des leaders naturels et ont tendance à être très confiants et loyaux. Tandis que les Scorpions sont plus indépendants et mystérieux. Les Lions peuvent trouver ces signes du zodiaque trop secrets et peu disposés à partager leurs émotions. De leur côté les Scorpions peuvent donc trouver les Lions trop arrogants et trop exigeants.

Il est important de noter que même si ces signes peuvent ne pas être parfaitement compatibles, cela ne signifie pas qu’une relation entre eux est impossible. Les gens peuvent donc avoir des personnalités très différentes, même s’ils partagent les mêmes signes du zodiaque.