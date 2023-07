© 5 remèdes maison naturels pour faire fuir les mouches

Les mouches sont des insectes communs qui peuvent envahir notre maison en été. Ces insectes sont non seulement gênants, mais ils peuvent également propager des maladies. Heureusement, il existe plusieurs remèdes maison naturels que vous pouvez utiliser pour éloigner ces insectes de votre maison. Dans cet article, nous allons alors vous présenter cinq remèdes maison naturels pour faire fuir les mouches.

1. Les huiles essentielles

Les huiles essentielles sont des remèdes maison naturels très efficaces pour repousser les mouches. Celles qui se composent de citronnelle, de lavande, de menthe poivrée, de basilic et d’eucalyptus sont particulièrement efficaces. Vous pouvez aussi utiliser ces huiles essentielles de plusieurs façons : en ajoutant quelques gouttes dans un diffuseur, en vaporisant un mélange d’huiles essentielles et d’eau dans votre maison, ou en plaçant des bougies parfumées aux huiles essentielles.

2. Le vinaigre de cidre de pomme

Le vinaigre de cidre de pomme est aussi un autre remède maison naturel efficace pour éloigner les mouches. Les mouches n’aiment pas l’odeur forte de ce vinaigre. Vous pouvez alors en faire un spray en diluant une tasse de vinaigre de cidre de pomme dans une tasse d’eau. Vaporisez ce mélange sur les surfaces où les mouches se posent souvent, comme les comptoirs de cuisine et les fenêtres.

D’autres remèdes maison naturels pour éloigner les mouches

3. Les herbes et les plantes

Certaines herbes et plantes ont un effet répulsif sur les mouches. La menthe, le basilic, la lavande, la citronnelle et la marjolaine sont notamment quelques exemples d'herbes et de plantes que vous pouvez utiliser pour éloigner les mouches. Vous pouvez alors les planter dans votre jardin ou les faire pousser dans des pots et les placer sur votre balcon ou votre terrasse.

4. Les feuilles de laurier

Les feuilles de laurier ont un arôme très fort qui est désagréable pour les mouches. Ainsi, vous pouvez les placer dans des sachets et les suspendre dans les endroits où les mouches se posent souvent.

5. Les pièges à mouches maison

Les pièges à mouches maison sont également une option efficace pour se débarrasser des mouches. Vous pouvez en créer un facilement avec une bouteille en plastique et une solution sucrée. Coupez alors une bouteille en deux et remplissez la partie inférieure avec une solution de sucre et de levure. Retournez ensuite la partie supérieure de la bouteille et placez-la sur la partie inférieure. Les mouches seront attirées par l’odeur sucrée et seront piégées à l’intérieur.

En utilisant ces remèdes maison naturels, vous pouvez facilement éloigner les mouches de votre maison de manière efficace et non-toxique. Avec ces remèdes naturels, vous pouvez également dire au revoir aux mouches envahissantes.