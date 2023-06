© Quel est le meilleur moment pour boire son café du matin ?

Le café est la boisson la plus consommée dans le monde après l’eau. Il est la source d’énergie de nombreuses personnes et le meilleur allié pour bien commencer la journée. Cependant, il est important de savoir quand le boire pour en maximiser les effets bénéfiques sur la santé et les performances. Dans cet article, nous allons vous donner des conseils et astuces pour choisir le meilleur moment pour votre dose de caféine du matin.

Choisissez le bon moment pour boire votre café

La caféine est un stimulant naturel qui peut avoir des effets bénéfiques sur votre corps et votre cerveau. Boire du café régulièrement peut améliorer votre concentration, votre mémoire, votre vigilance et votre humeur. Cependant, il est important d’en boire au bon moment pour en maximiser les effets positifs.

Le moment idéal pour boire votre café est entre 9h30 et 11h30, lorsque le niveau de cortisol dans votre corps est à son plus bas. Le cortisol est une hormone produite par les glandes surrénales qui régule notre rythme circadien et notre niveau de stress. Il atteint son pic entre 8h et 9h du matin, ce qui signifie que boire du café à ce moment-là peut diminuer ses effets bénéfiques.

En revanche, boire du café après 14h peut perturber votre sommeil et affecter négativement votre cycle de sommeil. La caféine a une demi-vie de 5 à 6 heures, ce qui signifie que si vous buvez une tasse de café à 14h, la moitié de la caféine sera encore présente dans votre corps à 20h. Cela peut rendre plus difficile l'endormissement et perturber votre sommeil.

En fin de compte, le meilleur moment pour boire votre café dépend de votre propre rythme circadien et de vos habitudes de sommeil. Si vous êtes un lève-tôt et que vous vous couchez tôt, il est préférable d’en boire tôt le matin. Si vous vous couchez tard, il est préférable de boire votre café plus tard dans la matinée.

Privilégiez le café noir

Le café noir est la boisson la plus simple et la plus saine que vous puissiez boire. Il ne contient pas de calories, de sucres ajoutés ou de matières grasses. Le lait, la crème et le sucre ajoutent des calories et des graisses à votre café. Cela qui peut annuler ses effets bénéfiques sur la santé.

En outre, le lait et la crème peuvent réduire l’absorption de certains nutriments bénéfiques du café, tels que les antioxydants et les polyphénols. En général, plus votre café est noir, plus il est riche en antioxydants et en nutriments bénéfiques pour la santé.

Si vous ne pouvez pas boire votre café noir, vous pouvez ajouter une petite quantité de lait ou de crème. En outre, utilisez des alternatives végétales telles que le lait d’amande, de soja ou d’avoine. Évitez d’ajouter du sucre ou des édulcorants artificiels, qui peuvent augmenter la glycémie et causer des pics d’insuline.

Évitez de boire votre café trop chaud

Boire du café chaud peut causer des brûlures et des irritations dans la bouche et l'œsophage. Il peut également causer des dommages à long terme à la muqueuse de l'œsophage. Il est donc important de ne pas boire votre café trop chaud.

La température idéale pour boire votre café est d’environ 60°C. Vous voulez estimer la température de votre café ? Attendez quelques minutes après l’avoir préparé pour qu’il refroidisse légèrement. Vous pouvez également ajouter un peu d’eau froide pour abaisser la température.

Conclusion

En résumé, le meilleur moment pour boire votre café est entre 9h30 et 11h30. À ce moment, le niveau de cortisol est à son plus bas. Vous devriez privilégier le noir pour maximiser ses effets bénéfiques sur la santé, et éviter de le boire trop chaud pour éviter les brûlures et les irritations. En suivant ces conseils, vous pourrez profiter pleinement des bienfaits de votre boisson du matin sur votre corps et votre cerveau.