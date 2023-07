© Dormir la nuit avec le ventilateur semble être une bonne idée, mais ce n’est pas le cas

À chaque fois que les températures grimpent (et encore plus maintenant, face à la première canicule de cette année en Espagne) il faut trouver des formules pour se rafraîchir, notamment pour pouvoir bien dormir. Atteindre un ventilateur peut être l’une de ces ressources, mais passer la journée (et surtout la nuit) collé à cet appareil peut également avoir des conséquences négatives.

Le rôle de l’humidité.

L’une des façons dont les fans nous refroidissent est d’aider à éliminer la sueur. La transpiration est un moyen naturel pour notre corps de soulager la chaleur. Le mécanisme est simple : notre chaleur corporelle passe dans l’eau que nous sécrétons, et lorsqu’elle s’évapore, cet excès de température se dissipe également. Les ventilateurs peuvent aider ce processus (au moins si l’humidité est faible).

Bien que l’effet des ventilateurs ne soit pas aussi prononcé que celui de la climatisation, dormir avec un ventilateur à proximité peut nous faire perdre non seulement notre sueur, mais aussi assécher nos voies respiratoires. Cela peut provoquer une irritation au réveil.

Allergènes.

Le deuxième des problèmes que dormir avec l’un de ces appareils peut nous causer concerne particulièrement les personnes allergiques. Les courants de vent générés par un ventilateur peuvent transporter des allergènes tels que la poussière (ou les acariens qui lui sont associés), le pollen ou les cheveux. Les réactions allergiques à ceux-ci peuvent varier, mais dans tous les cas, elles ne contribueront pas à un sommeil réparateur. À lire Feng Shui : l’endroit idéal pour placer des plantes grasses et attirer l’argent dans votre maison

Équilibre.

Malgré cela, les fans ont aussi leurs avantages. Le plus évident est qu’ils remplissent leur mission, c’est-à-dire qu’ils nous rafraîchissent. Dormir est parfois une mission qui frôle l’impossible lorsque la chaleur se fait pressante, et baisser la température de quelques degrés peut nous aider à mieux nous reposer. C’est pourquoi il est parfois nécessaire de recourir à des stratégies de toutes sortes pour rafraîchir l’environnement.

Les ventilateurs ont un autre avantage, et curieusement c’est celui contre lequel se battent de nombreux appareils électriques : le bruit.

Le bruit des pales d’un ventilateur peut nous aider à nous endormir en l’écoutant en arrière-plan, car il s’agit d’un bruit doux et monotone capable de masquer d’autres bruits plus gênants et, en général, d’induire le sommeil.

Prévenir les effets indésirables.

Il existe des moyens de profiter des fans tout en minimisant leur impact négatif. La première façon de le faire est d’éviter le flux d’air direct. Placer le ventilateur à une certaine distance de nous et le faire osciller peut nous y aider. Il faut tenir compte du fait que le ventilateur, en évacuant l’air, permet à l’air plus chaud et plus léger de monter vers la partie supérieure de la pièce et à l’air froid de descendre.

Pour éviter le problème de la sécheresse, il suffit de maintenir un certain taux d’humidité dans la pièce. Il n’est pas pratique d’aller trop loin, car à des températures et à une humidité élevées, le ventilateur ne le fera pas se dissiper de notre peau.

Pour s’assurer que le ventilateur élimine les allergènes de notre pièce, il est préférable d’éviter qu’ils ne s’accumulent. Maintenir l’appareil propre est également fortement recommandé dans ce contexte. Enfin, il ne faut pas oublier de régler la minuterie pour éteindre le ventilateur. Nous pouvons en utiliser un externe si notre appareil ne dispose pas de cette fonction. À lire Quiz visuel : pouvez-vous trouver le journal dans le parc ?

D’autres méthodes non moins importantes

D’autres ressources à portée de main. Il est probable qu’un ventilateur à lui seul ne pourra pas nous empêcher d’avoir chaud ces jours-ci. C’est pourquoi il est essentiel de connaître plus de ressources pour rester frais. Une bonne ventilation dans notre maison est essentielle. Savoir quels textiles nous permettent de mieux dissiper la chaleur peut également nous aider à nous reposer correctement. Rester hydraté est également une bonne idée en tout temps.

Dormir peut être une tâche particulièrement difficile pour beaucoup en été, ce qui peut avoir un impact négatif sur notre santé, notre bien-être et notre productivité. Mais mettre d’autres composants de notre santé en danger n’en vaut peut-être pas la peine. Pour cette raison, il existe toujours des stratégies pour éviter les problèmes dérivés de la chaleur. L’apprentissage de ces stratégies sera essentiel pour s’adapter à notre nouvel environnement.