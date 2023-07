© Horoscope : Attention, voici les 4 hommes qui aiment le plus jouer avec les femmes

Voir Ne plus voir le sommaire Taureau

Il est presque impossible qu’il y ait encore une femme au monde qui ne soit pas tombée aux pieds d’un homme Casanova. Ce dernier ne cherche qu’à satisfaire son désir et se soucie peu de ce que peut ressentir son partenaire, ainsi que de l’engagement qui est acquis dans la relation. Ces signes de l’horoscope sont généralement narcissiques et sans scrupules. Mais, en plus, ils finissent par détruire ce qu’ils aiment le plus car ils n’ont pas la capacité de s’arrêter.

Aujourd’hui, nous allons vous présenter les quatre hommes du zodiaque qui sont accros à la manipulation des sentiments des femmes pour leur propre plaisir. Ce sont d’ailleurs ceux qui sont nés sous les constellations du Taureau, de la Balance, du Sagittaire et du Verseau. Cependant, il est important de noter que les expériences au sein du noyau familial et d’autres expériences influencent la vie de chacun d’eux. Cela ne signifie donc pas nécessairement que si vous êtes né sous certains signes, vous êtes sûr à 100% qu’ils ont ce comportement.

Taureau

Ces hommes Taureau se caractérisent par le peu d’empathie qu’ils ressentent envers la femme qu’ils veulent comme partenaire. Ils la voient comme un trophée pour lequel ils sont capables de faire des choses impensables afin d’attirer son attention et son cœur, de lui faire sentir aimé avant qu’elle cède et l’accepte dans sa vie. Pour eux le plaisir est important, il passe avant tout selon l’horoscope. Une fois qu’ils ont obtenu ce qu’ils veulent, ils ne s’en soucient tout simplement plus. Ils commencent d’ailleurs à ignorer leurs partenaires, qui finissent par se sentir utilisées.

Balance

Pour ces natifs de l’horoscope, séduire est un sport. Une discipline dans laquelle les Balances sont des professionnels. Ils n’hésitent donc pas à s’en prendre à plus d’une à la fois. Il y voit même un grand triomphe, un grand exploit dont il est fier. Ils ont plusieurs façons de séduire leurs « victimes ». Ils adorent d’ailleurs quand il y a une confrontation entre elles à cause de lui. Voir deux femmes se battre pour eux les excite et gonfle leur ego. À lire Découvrez les signes du zodiaque qui ne peuvent s’empêcher de penser à leurs ex

Sagittaire

Ces Don Juan de l’horoscope sont des échecs complets en amour parce qu’ils ne savent pas comment arrêter leur dépendance à la conquête. Alors quand ils rencontrent quelqu’un qui bouleverse vraiment tout leur monde, ils souffrent. Et, généralement, les sagittaires se retrouvent seuls et vides. Ils fuient l’engagement, les longues relations parce qu’ils se sentent comme des oiseaux en cage. Bien sûr, ils utilisent des mensonges pour garder la femme à leurs côtés aussi longtemps qu’ils le souhaitent.

Verseau

Les « coureurs de jupons » du Verseau sont plus stratégiques et s’enfuient en faisant mille excuses lorsqu’ils sentent que leur partenaire ou leur nouvelle conquête est proche d’eux. Alors, ces natifs de l’horoscope décident de fuir sans donner d’explication. Ils bloquent les réseaux sociaux, les téléphones portables et plus encore. Ils ne disent rien et c’est douloureux pour la femme, car ils lui font croire qu’elle est responsable de leur retrait. Mais ils sont tellement culottés qu’avec le temps ils reviennent comme si de rien n’était.