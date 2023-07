© Découvrez le rituel puissant avec du riz pour attirer l'argent et l'abondance dans votre vie en juillet

Selon l’astrologie, il existe plusieurs façons d’attirer l’argent et l’abondance dans nos vies. Cependant, il existe un puissant rituel à base de riz et de cannelle qui vous aidera à démarrer ce mois de juillet du bon pied. Ayant une influence positive en juillet 2023, vous verrez une croissance de vos finances et votre vie quotidienne.

Cette pratique énergétique est un rituel pour attirer l’argent et l’abondance. Il activera donc tout le positivisme et la bonne énergie dont nous avons besoin pour voir la croissance financière. Cela dépendra non seulement de ces deux éléments, mais aussi de la concentration et du désir de voir que vous êtes deux situations qui se rencontrent.

Il est bien connu que de nombreux fans d’astrologie ont recours à certaines pratiques pour les aider dans la vie quotidienne. C’est pourquoi il existe d’ailleurs de puissants rituels qui les aideront à résoudre différents types de problèmes. Et cela inclut l’amour, la santé et dans ce cas l’argent. Non seulement il contribuera à une plus grande circulation dans l’économie, mais elle la rendra également plus mature en termes d’organisation afin de maintenir l’abondance souhaitée.

C’est ce dont vous avez besoin pour effectuer le puissant rituel du riz et attirer l’argent et l’abondance.

Pour ce puissant rituel à base de riz, il est également nécessaire d'avoir un morceau de cannelle, une clé, quelques pièces de monnaie et un billet. Ils nous aideront donc à activer les énergies et ainsi pouvoir attirer l'argent et l'abondance en juillet 2023. Soulignons que ladite graine comestible est l'élément le plus important, puisqu'elle est liée à l'attrait de la prospérité tandis que la cannelle enchante de bonne chance.

Une tasse de riz sec

trois pièces

Une facture (doit être nationale et toujours en circulation. Le montant n’a pas d’importance)

Une clé

un bâton de cannelle

Comment faire le rituel pour attirer l’argent et l’abondance en juillet 2023 ?

Vous souhaitez faire un puissant rituel à base de riz attirant l’argent et l’abondance dans la vie pour ce mois de juillet 2023 ? Il faut dans un premier temps placer la tasse de riz dans un récipient à l’intérieur, placer les pièces formant un triangle. Deuxièmement, prenez le billet et roulez-le dans le sens de la longueur. Mettez-le alors dans le trou avec la clé.

Ensuite, vous devrez plier les extrémités du billet formant un carré pour l’enfouir dans le riz. Veillez à ce que le billet et la pièce soient donc bien au centre. Enfin, attrapez le bâton de cannelle et cassez-le en morceaux sur l’addition. Il est recommandé de placer ce puissant rituel à l’entrée de votre maison et ainsi attirer l’argent et l’abondance en juillet 2023.