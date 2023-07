© Des experts révèlent pourquoi ce bonbon est devenu si addictif

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi nous aimons tant le chocolat ?

Nous pouvons tous nous mettre d’accord sur quelque chose : ce qui contient ce bonbon est délicieux. Glace au chocolat, gâteau, beignet, gâteau… Il est d’ailleurs rare de trouver quelqu’un qui n’aime pas ça. Ils existent, mais ils sont l’exception qui confirme la règle.

Ce produit est irrésistible ! Une bouchée de ce bonbon et vous ne pouvez pas vous arrêter. Mais pourquoi exactement ? Qu’y a-t-il donc dans le chocolat qui le rend si attrayant pour tout le monde ?

Eh bien, c’est ce qu’un groupe de chercheurs de l’Université de Drexel a étudié! Et selon Gary L. Wenk, un expert en psychologie et en neurosciences, le cacao n’est pas ce qui rend ce bonbon aussi addictif !

Et c'est alors que les scientifiques se sont demandé pourquoi nous aimions le chocolat de manière, disons-le, exagérée ! Ils ont décidé de faire un test avec un groupe de participants à qui on a donné différents types de bonbon à essayer . Il s'agit de produit avec 90% , 85%, 70 % et 30 % de cacao (ce dernier avec du lait) en plus du sucre et de la matière grasse.

Que pensez-vous qu’ils ont consommé plus?

En effet, le chocolat au lait était le plus addictif de tous ! Et c’était aussi le bonbon qui contenait le plus de sucre. Alors que le pourcentage de cacao augmentait, le sucre diminuait et la graisse naturelle du produit augmentait. Néanmoins le désir d’en manger a également diminué plus le cacao était important. Cela nous est tous arrivé, nous pourrions manger une tablette entière de chocolat au lait, . Mais si c’est à 90% avec deux morceaux, nous en avons plus qu’assez.

Cela a montré qu’en réalité ce qui nous passionne le plus dans le chocolat, c’est le sucre qu’il contient. Plus le cacao est dilué et plus le bonbon est sucré, plus le sentiment d’envie et de gratification ressenti est grand. De plus, manger la version avec du lait augmentait donc la sensation de bien-être et d’euphorie.

Le cacao, dit Wenk, contient différents psychoactifs. Cela inclut d’ailleurs les méthylxanthines (caféine et théobromine), le PEA (de type amphétamine) et l’anandamide (un cannabinoïde). Ces derniers jouent certainement un rôle, mais ce test a montré que Le chocolat le plus pur (90 %), n’a pas incité les participants à vouloir continuer à le manger comme il l’a fait avec la version plus douce. Et ce, bien que ce bonbon eu des réponses très positives et des effets stimulants. S’il n’y avait aucune raison de passer au chocolat noir…