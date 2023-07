© Une enseignante surprend ses élèves avec une danse amusante, mais est injustement renvoyée de son travail

Le cas d’une enseignante qui a perdu son emploi pour avoir téléchargé une vidéo sur TikTok, la populaire plateforme chinoise, est devenu viral sur les médias sociaux. L’enseignante, Cibelly Ferreira, est devenue célèbre après être apparue dans un clip portant une robe verte idéale pour la saison estivale. En outre, dans l’enregistrement, l’éducatrice a montré qu’elle avait un talent pour la danse, un fait qui a laissé plus d’une personne sans voix.

Cependant, bien que l’enseignante ait gagné en notoriété et positionné l’école où elle enseignait, il a été rapporté que Ferreira a été renvoyée parce que sa popularité a rempli l’école de demandes d’inscription, dépassant le quota d’étudiants. Il convient de mentionner que l’enseignante, de nationalité brésilienne, a accumulé plus d’un million de followers sur ses réseaux sociaux avec sa danse. De sorte que des milliers de personnes ont essayé d’avoir une place dans sa classe.

Vidéo : Une enseignante danse en classe et surprend par ses pas !

Dans cette vidéo virale, on voit l’enseignante, vêtue d’une tenue verte, au milieu de ses élèves. Ainsi, l’enseignante semble montrer ses meilleurs mouvements de danse. Tandis que les élèves sont au tableau dans la salle de classe. Les jeunes semblent enthousiasmés par sa méthode d’enseignement et, dans les commentaires de la vidéo, disent qu’ils ont beaucoup appris grâce à elle.

Cependant, la vidéo a suscité des dizaines de commentaires négatifs. On peut voir ainsi des parents mettant en doute la méthode d'enseignement de l'enseignante. Ces derniers affirment donc que sa tenue n'était pas appropriée pour enseigner : « ces enfants ne vont rien apprendre« . D'ailleurs, dans d'autres TikToks partagés par l'enseignante, on peut voir Ferreira faire la danse avec ses élèves. Tout en leur donnant des cours sur la matière qu'elle enseigne.

Pourquoi ont-ils changé l’institutrice ?

Parce que l’enseignante télécharge quotidiennement du contenu, elle a accumulé plus d’un million d’adeptes. Dans la plupart de ses clips, l’enseignante apparaît dans la salle de classe, en train de faire la danse. En plus, elle l’enseigne à ses élèves. Ce qui apparaissent donc dans les vidéos en affichant leur bonheur aux côtés de leur enseignante. A cause de sa grande popularité sur les médias sociaux, les responsables de l’école ont jugé préférable de la licencier.

« Une enseignante surprend ses élèves avec une danse amusante, mais est injustement renvoyée de son travail » 😳😳😒 pic.twitter.com/RZ5PVsEisc — LauraOrdaz (@LorOr31) July 10, 2023

En outre, les parents n'étaient pas du même avis que l'enseignante. Ce, à cause des partages des contenus intimes sur son réseau social Instagram. Une activité qu'ils considéraient comme « inappropriée« . Il convient de mentionner que l'enseignante est originaire du Brésil et elle est très active sur ses réseaux sociaux. Ainsi, elle partage du contenu sur les tendances, les danses, la mode et plus encore.