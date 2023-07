© Comme dans un film : agressée, elle poursuit son agresseur jusqu'à récupérer ses affaires

Les personnes qui ont été victimes d’agressions dans la rue, dans les transports publics, à leur domicile ou dans d’autres coins du pays, ont toujours rêvé de récupérer toutes leurs affaires après que l’agresseur a été arrêté et présenté aux autorités. D’autres envisagent même une confrontation face à face où elles empêchent l’agression de se produire. Elles s’imaginent alors tout un film dans leur tête.

Souvent, le fantasme devient réalité, comme c’est le cas pour la tiktokeuse Ashley, qui s’est fait agresser dans les rues de son quartier. Mais la vie lui rend la monnaie de sa pièce et, dans un acte presque cinématographique, elle a réussi à se retrouver face à face avec son agresseur. Un jour plus tard, elle récupère son téléphone portable avec l’aide de la police.

Cette histoire sans précédent et digne d’un film a déjà atteint plus de 4 millions de vues sur le réseau social TikTok. Elle suscite aussi des centaines de commentaires et plus de 75 000 réactions « J’aime » d’internautes. Ces derniers s’identifient à son histoire parce qu’ils ont vécu des moments similaires.

Une jeune femme se fait agresser, mais la vie lui offre une revanche

Selon son histoire digne d’un film, tout a commencé un vendredi, alors qu’elle était au troisième semestre du lycée de Tijuana, en Basse-Californie, la ville frontalière. Elle attendait que ses parents viennent la chercher. Mais ils lui ont dit que ce n’était pas possible et qu’elle devait rentrer en bus. À lire Une étude révèle quels touristes sont les plus détestés dans chaque pays

Avec deux amis, elle est retournée chez ses amis, et lorsqu’ils sont descendus, elle a dû prendre l’option la plus longue et la plus sûre, mais aussi la plus courte, mais avec un peu plus de danger. Trois minutes avant qu’elle ne rentre chez elle, un homme s’est approché d’elle et lui a dit : « Ma fille, est-ce que tu as ton téléphone portable là ? Malgré son refus, l’homme lui a montré un pistolet.

Elle lui a immédiatement donné son téléphone portable, un iPhone qu’elle venait presque d’acheter. Cela lui a fait très mal, puisque la héroïne de ce film a même supplié l’agresseur de ne pas le prendre. « J’y ai perdu ma dignité », a-t-il déclaré sur les médias sociaux. Mais ils l’ont ignoré et il est quand même parti avec son téléphone.

Ils tentent de récupérer son téléphone portable

Une fois rentré chez elle, la protagoniste était en état de choc. Elle a arrêté un homme en voiture et lui a demandé son téléphone portable pour pouvoir appeler sa mère. C’est alors que commence une aventure digne du FBI ou d’un film. Ils trouvent l’emplacement du téléphone grâce aux applications qui y figurent, et c’était très proche.

« Il est inadmissible de se promener dans ces régions pour trouver un téléphone », se souvient-il. Une fois sur place, ils ne trouvent aucune preuve de quoi que ce soit. Ils décident alors de se rendre au bureau du procureur. Mais on les enferme soudainement à l’extérieur et n’ont pu déposer une plainte que jusqu’au matin du jour suivant, lorsqu’on leur a rouvert la porte.

Le lendemain, en se rendant au parquet, elles ont trouvé un homme dans la rue. En fait, il s’agissait du même homme que celui impliqué dans le vol. Après avoir surmonté une crise de panique, ils sont allés voir deux policiers. Ces derniers l’ont plaqué au sol et une course-poursuite s’est engagée jusqu’à ce qu’ils l’attrapent et le présentent à la jeune fille. À lire Mettre une feuille de laurier sous son oreiller : la solution que de plus en plus de personnes adoptent (et avec raison)

Il a confronté son agresseur et a réussi à récupérer ses affaires.

Heureusement, cette histoire digne d’un film se termine bien. Le sujet a tout avoué lorsqu’ils sont arrivés au poste de police. Il a avoué où il avait pris le téléphone portable pour le vendre pour environ mille pesos. La victime a également reconnu l’arme avec laquelle elle a été agressée, qui contenait trois balles.

L’homme a dû faire face à la justice, bien qu’Ashley n’a plus suivi la procédure. Quelques jours plus tard, le verdict tombe. D’après les autorités, l’homme passerait environ un an et demi en prison pour l’agression qu’il a commise contre elle. Et c’est là que s’arrête son histoire.