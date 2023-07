© Ils aiment jouer avec les sentiments, les signes les plus infidèles dans une relation amoureuse

Régis par les éléments air et feu, ils ont tendance à s'ennuyer rapidement et cherchent donc à rencontrer d'autres personnes.

Dans le monde de l’astrologie, il existe douze signes du zodiaque. Ce sont le Bélier, le Taureau, les Gémeaux, le Cancer, le Lion, la Vierge, la Balance, le Scorpion, le Sagittaire, le Capricorne, le Verseau et les Poissons. Ils possèdent certaines caractéristiques, qualités et forces. Mais aussi certains points négatifs qui les font considérer comme des personnes compliquées, voire négatives.

Cette fois-ci, nous parlerons des signes du zodiaque qui ont des comportements liés à la trahison. Et plus précisément à l’infidélité parce qu’ils s’ennuient facilement. Mais cela vient aussi d’un besoin d’attention trop important et constant de la part de leur entourage. Cette fois-ci, nous vous montrerons quels sont les signes les plus infidèles dans une relation.

Le Lion, le signe le plus infidèle et le plus égocentrique

En tant que signe régi par l’élément feu, les Lion sont des personnes égocentriques. Ils n’hésitent d’ailleurs pas à prendre des risques. Il est motivé par le danger dans toutes ses expressions. Ils adorent jouer avec les sentiments des autres. En particulier avec les personnes dont ils savent qu’elles sont en sécurité et ne les abandonneront jamais. De sorte que lorsqu’il s’agit de les manipuler, c’est très efficace.

Ces signes du zodiaque sont infidèles pour le plaisir. Ils aiment toujours avoir quelqu'un de nouveau dans leur vie qui l'admire et les loue. Ce signe est donc quelqu'un qui est toujours prêt à entrer sur le champ de bataille. Et ce, à la recherche d'une nouvelle conquête pour satisfaire ses désirs les plus sombres.

Gémeaux, le signe à double face

Ces signes du zodiaque, rien qu’en regardant son glyphe, nous parle de sa dualité. Il peut le rendre extrêmement impulsif, manipulateur et expert dans l’art de la tromperie. Étant des personnes à la personnalité très volatile, leurs goûts peuvent changer en un clin d’œil. Ce qui peut les amener à s’impliquer dans diverses histoires d’amour. Et ce, juste pour satisfaire cette dualité qui les suit partout.

Les Gémeaux prennent leurs engagements très à la légère. Et bien qu’ils semblent se donner à fond dans une relation, il est également probable qu’ils se demandent intérieurement s’ils sont avec la bonne personne ou s’ils en valent vraiment la peine et s’ils peuvent durer longtemps. De sorte qu’ils n’hésiteront pas à partir s’ils s’ennuient un peu.

Les Sagittaires, maîtres de la tromperie

Étant l’un des signes du zodiaque les plus méticuleux dans tout ce qu’ils font. Gouvernés par la planète Jupiter, il n’est donc pas compliqué pour eux d’entretenir plusieurs relations en même temps sans laisser d’indices qui pourraient les trahir. En fait, ils ont la capacité d’être très détaillés avec tous les partenaires qu’ils ont. Ce qui rend presque impossible pour eux d’être pris dans leurs infidélités.

Le désir de contrôle du Sagittaire signifie que les signes du zodiaque représentés par un centaure peuvent fuir et rechercher leur pleine liberté à tout prix. Et ce, au point de compromettre leur stabilité avec un partenaire qu’ils aiment et désirent apparemment de tout leur cœur. En outre, les personnes gouvernées par ce signe du zodiaque détestent la monotonie. Ainsi s’il arrive un moment où elles ne se sentent plus à l’aise ou s’ennuient, elles n’ont aucun scrupule à chercher quelqu’un qui les satisfasse.