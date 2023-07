Ils font très bien semblant, voici les 4 signes du zodiaque les plus faux

Dans le monde de l’astrologie, il existe douze signes du zodiaque : le Bélier, le Taureau, les Gémeaux, le Cancer, le Lion, la Vierge, la Balance, le Scorpion, le Sagittaire, le Capricorne, le Verseau et les Poissons, qui possèdent certaines caractéristiques, qualités et forces, mais aussi certains points négatifs qui les font considérer comme des personnes compliquées, voire négatives.

Parmi ces signes du zodiaque, il y en a qui ont une grande capacité à manipuler ceux qui les entourent par leur mensonge et leur recherche constante d’attention. Et bien que ceux qui sont gouvernés par le signe des Poissons soient en tête de cette liste, nous vous montrerons ci-dessous qui occupent les places suivantes lorsqu’il s’agit de prétendre à ce qu’ils ne sont pas.

Poissons : Les rêveurs énigmatiques

Les natifs du signe des Poissons possèdent souvent une grande sensibilité, mais également une forte intuition. Leur nature rêveuse et leur imagination débordante peuvent les amener à embellir la réalité. Les Poissons sont des maîtres dans l’art de créer des histoires et de se laisser emporter par leur propre monde imaginaire. Ces signes du zodiaque peuvent utiliser leur charme naturel pour manipuler les autres et les amener à croire leurs mensonges.

Vierge : soucieuse du détail et faussée par les erreurs

Les personnes gouvernées par l’élément terre Vierge s’avèrent souvent très intelligentes. De plus, le savoir ou la beauté des autres ne les intimident pas. Toutefois, elles ont un petit défaut. En effet, leur esprit perfectionniste leur fait trouver des erreurs dans tout et dans les autres signes du zodiaque. Ce qui les fait souvent pointer du doigt dans leur dos et les fait passer pour des personnes extrêmement fausses. À lire Les 5 signes du zodiaque qui peuvent former le couple parfait

Gémeaux : ils ont deux visages

Il n’y a pas de signe plus sociable que ceux qui sont gouvernés par l’air : les Gémeaux. En effet, ils possèdent un grand charisme de sorte que partout où ils vont, ils brillent. Ils mettent en valeur leur polyvalence et leur esprit amusant. Mais derrière cette apparence gentille et amicale se cache également un grand double visage. Souvent ils disent ce que le reste veut entendre, même s’ils savent que ce n’est pas la vérité. Cela, parce qu’ils préfèrent paraître bien ou donner aux gens « leur côté » pour éviter les problèmes ou les inimitiés. En effet, ils détestent les altercations avec les autres signes du zodiaque.

Balance : profiter des autres

Bien que les personnes gouvernées par l’élément air, la Balance, soient très gentilles, dociles et romantiques, leur sympathie n’est pas toujours « gratuite ». À plusieurs reprises elles chercheront à obtenir un avantage pour elles-mêmes. Ce qui se réfère notamment à de petites faveurs économiques jusqu’à la collection de faveurs qu’elles font aux autres signes du zodiaque. Tout cela, de manière très subtile et plus par le biais d’insinuations que par des demandes directes.