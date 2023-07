© Horoscope : 5 signes qui auront de la chance au travail avec le quart de lune décroissant

Ce jeudi 13 juillet, la Lune a atteint son quartier décroissant. Elle se trouve donc dans la constellation du Bélier, où elle sera en conjonction avec Jupiter. Sa luminosité apportera la chance au travail aux signes du Bélier, du Cancer, de la Vierge et du Scorpion.

Bélier

Du 21 mars au 19 avril

Emploi : Une nouvelle personne se joindra à votre équipe de travail. Ce qui mettra les natifs de ces signes un peu mal à l’aise car ils auront l’impression qu’elle envahit leur espace et qu’il faudra s’adapter à de nouvelles règles. Cependant, elle deviendra un grand allié, sur lequel vous pourrez compter pour obtenir des conseils et apprendre encore plus.

Chômeur : Un ami vous recommandera à quelqu’un d’influent, qui sera le seul à vous donner une opportunité d’emploi. En effet, il voit en les natifs de ces signes le potentiel qu’ils ont. Et ce, même s’il ne vous connaît pas. Appréciez ce geste qu’ils feront tous les deux pour vous.

Cancer

Du 21 juin au 22 juillet

Au travail : Vous ferez preuve d’une très grande motivation et énergie. Ce qui influencera directement les performances des natifs de ces signes ces jours-ci. Vous terminerez vos tâches beaucoup plus rapidement et serez beaucoup plus efficace. La procrastination aura disparu de vos journées. À lire La fortune et la paix seront au rendez-vous pour ces 5 signes avec la conjonction lunaire

Chômeur : Bien que les conditions ne changent pas, votre humeur change. En effet, les natifs de ces signes sont conscient de se rapprocher du poste qui leur convient vraiment. Vous profitez de cette période pour prendre contact avec d’autres personnes.

Vierge

Du 23 août au 22 septembre

Ces signes avec emploi : Vous avez en tête un projet qui vous apportera des résultats phénoménaux. Il faut donc le mettre en route. Pour cela, vous avez besoin de conseils, de capitaux et de croire davantage en vous car les circonstances vous seront favorables.

Sans emploi : Vous pourriez recevoir une offre d’emploi alléchante. On y valorisera votre talent et votre savoir-être. Il est donc temps d’étudier ces entreprises afin d’être prêt pour l’entretien pour ces signes.

Scorpion

Du 23 octobre au 21 novembre

Dans le domaine de l’emploi pour ces signes : Vous améliorez votre façon de travailler qui est irrégulière et quelque peu désordonnée. Ce qui vous vaut souvent des déboires qui pourraient être évités. Vous serez désormais plus attentif à tout.

Sans emploi : la patience de ces signes sera récompensée par un excellent poste. Il y sera rémunéré comme mérité. Vous avez été constant et à force d’efforts vous avez réussi à aller très loin dans la vie et cette fois-ci ne fera pas exception. À lire Ils se distinguent par leur créativité, voici les signes les plus talentueux, selon l’astrologie

Verseau

Du 20 janvier au 18 février

Ces signes en tant qu’employé : Vous aurez l’occasion de diriger un projet très important ou on vous déléguera une très grande responsabilité. Vos patrons savent d’ailleurs que vous êtes une femme capable de gérer et de prendre soin de tout ce qu’ils vous confient.

Sans emploi : n’abandonnez pas, vous avez eu du mal à en arriver là. Si vous ne vous sentez pas à la hauteur, adressez-vous à un ami ou à un membre de votre famille. Ils peuvent d’ailleurs être votre catapulte pour obtenir l’emploi dont vous avez besoin.