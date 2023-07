© La fortune et la paix seront au rendez-vous pour ces 5 signes avec la conjonction lunaire

Le baiser entre la Lune et Jupiter se fera à partir de 21h00 sous la constellation du Bélier. Découvrez les 5 signes chanceux !

Dans sa phase de quartier décroissant, la Lune dansera avec Jupiter dans une stupéfiante conjonction dans la constellation du Bélier à partir de 21 h 21. Mais atteindra son apogée à minuit. Nous connaissons également ce phénomène sous le nom de baiser entre Jupiter et la Lune. Et qui apportera la paix aux signes du Bélier, Gémeaux, Vierge, Sagittaire et Poissons.

Bélier

Du 21 mars au 19 avril

Pour les signes du bélier, il est encore temps de rectifier une erreur que vous avez commise. Cela vous contrarie un peu, mais vous aurez l’occasion de parler et de mettre les choses au clair. Ce qui vous permettra donc de poursuivre votre vie comme vous le faisiez, car cela draine vos énergies positives. Laissez le passé derrière vous et donnez-vous la chance de réfléchir à toute cette affaire. Ce, afin que certains aspects de votre vie commencent à changer pour le mieux.

Gémeaux

Du 21 mai au 20 juin

C’est le moment précis pour les signes du Gémeaux d’extérioriser tout ce qui se passe dans votre tête et qui affecte votre stabilité émotionnelle. Vous vous sentirez beaucoup mieux en libérant tout cela. Ce sera difficile au début, mais une fois que vous aurez commencé, vous sentirez que vous devez tout évacuer. Ce, pour ne plus ressentir le chagrin, l’angoisse et le malaise qui vous pèsent. Vous aurez à vos côtés un grand auditeur qui se limitera à cela. Même s’il pourra vous donner quelques conseils si vous le laissez faire.

Vierge

Du 23 août au 22 septembre

Les signes du vierge vivront dans les prochains jours une situation où ils penseront qu'ils ont perdu. Qu'ils ont tout fait de travers et que tout a joué contre vous. Pourtant, il faudra laisser du temps au temps, car en fin de compte, vous serez le seul à en profiter. Ce sera un coup de maître, qui vous donnera tous les atouts pour enfin briller et faire connaître le reste de votre potentiel. Il suffit d'un peu de patience. Laissez donc les autres penser qu'ils ont obtenu ce qu'ils voulaient.

Sagittaire

Du 22 novembre au 21 décembre

La vie vous offre chaque jour des plaisirs auxquels vous n’accordez pas l’importance qu’ils méritent. Ce, parce que vous êtes préoccupé par d’autres que vous ne pouvez pas atteindre pour le moment. Mais le temps est venu pour ces signes d’ouvrir les yeux et d’apprécier ce qui se présente à eux. Aussi petit et insignifiant que cela puisse paraître. Commencez donc cette semaine et vous remarquerez comment la fortune coule vers vous. D’ailleurs, certains des objectifs que vous avez commenceront à se matérialiser.

Poissons

Du 19 février au 20 mars

Vous direz adieu aux remords et votre amertume fera partie du passé. Car vous vous débarrasserez de certaines croyances qui vous ont subjugué et qui affectent la façon dont vous prenez les situations. Ces signes accepteront qu’ils ne pourront pas contrôler tout ce qui les entoure. Mais cela peut donc conduire à la même solution en prenant d’autres voies que celles que vous souhaitez. Cela leur apportera beaucoup de paix.