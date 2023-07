© La chance et la fortune explosent pour ces 5 signes lorsque Vénus accompagne la Lune décroissante

Les signes du Bélier, Gémeaux, Taureau, Vierge et Capricorne recevront l'énergie de prospérité apportée par l'union de la Lune et de Vénus.

La Lune de juillet est plus mouvementée que jamais, avec plusieurs planètes à proximité. Cette fois, elle est accompagnée de la planète Vénus, brillante et spectaculaire. Ce sera la chance pour ces 5 signes.

C’est la Lune dans sa phase de quartier décroissant, celle de la réflexion et de la libération. Qui aura tout près d’elle Vénus, la planète de l’amour, des désirs, des valeurs et des plaisirs de la vie.

Dans cette tonalité, les signes qui seront donc touchés par la conjonction sera le Bélier avec les Gémeaux, le Taureau, la Vierge et le Capricorne. Ils recevront cette merveilleuse énergie porteuse de prospérité et d’abondance.

Le Bélier

Vous serez plein d'idées et de stratégies qui vous aideront dans le domaine du travail. À accomplir tout ce qui est nécessaire pour que l'argent coule à flots. Ainsi, une bonne somme d'argent vous parviendra grâce aux efforts et au dévouement que vous avez mis dans chaque affaire. Ne prêtez pas attention aux ragots et aux intrigues, vous vous concentrez sur la réussite et la prospérité pour aider votre peuple à aller de l'avant. Rejoignez les autres signes qui vibrent sur la même fréquence que vous et ouvrez les portes de votre cœur à l'amour. Car vous êtes dans la meilleure période pour attraper cette personne spéciale sur laquelle vous avez déjà des vues.

Taureau

Vous avez assumé de nombreuses responsabilités. Mais votre volonté et votre détermination vous ont permis de répondre aux exigences et aux attentes de vos supérieurs. Cet élan vers la réalisation de vos objectifs vous a apporté de très bons avantages financiers. Ainsi, vous profiterez de cette somme. Et vous devrez garder une partie très bien gardée pour ne pas vous retrouver sans rien en temps de crise. Vous avez appris votre leçon et cela vous rend prudent. Il y a quelqu’un d’un autre signes qui apparaît soudainement dans votre vie et qui veut vous conquérir. Il est donc temps de laisser le monde vous surprendre, alors profitez du plaisir d’être apprécié.

Gémeaux

Vous êtes très nerveux car vous êtes sur le point de franchir une étape importante dans l’approbation d’un projet. Votre confiance, votre détermination et votre constance seront les clés pour y parvenir. Vous êtes au mieux de votre forme et aucune force supérieure ne vous empêchera d’atteindre le but que vous vous êtes fixé. L’argent vient à vous pour résoudre vos engagements et atteindre la paix de l’esprit et l’harmonie. Ce qui vous permet donc d’être libre de dettes et confortable à résoudre. Vous vous sentez beaucoup mieux après avoir pris la décision de mettre fin à cette relation toxique qui vous bloquait. C’est le moment de vous sentir libre de chercher des amis d’autres signes. Aussi, de sortir, de socialiser et de vous sentir heureux de toutes vos réalisations.

Vierge

La persévérance est la clé du succès et vous y êtes parvenu avec discipline. Vous apprécierez donc le miel de l’argent qui heureusement coule à flots dans votre vie et vous permet de résoudre quelques déboires familiaux. C’est donc le meilleur moment pour demander car tout est en votre faveur, notamment les vacances. Un voyage sera merveilleux pour vous éclaircir l’esprit et donner à votre cœur une chance de guérir. Quelqu’un de très spécial vous demande de l’aide et vous lui apporterez généreusement votre soutien. Parce que vous êtes l’une de ces signes reconnaissantes. Lorsque la gentillesse est dans votre cœur, la prospérité et l’abondance ne s’arrêtent pas.

Capricorne

Vous avez décidé de faire table rase du passé dans votre vie professionnelle et de profiter de l’opportunité qui s’offrait à vous. Et ce fut la décision la plus sage de ces derniers mois. Vos finances se sont envolées, vous vous sentez à l’aise et l’harmonie est entrée dans votre vie. Celà, pour vous donner ce répit dont vous aviez tant besoin. Vous devez maintenant vous soutenir, éviter que les autres signes n’interviennent dans vos décisions et prendre soin de ce que vous avez acquis au prix de tant d’efforts. Célébrez vos succès avec votre famille et votre partenaire, car ils ne s’arrêteront pas. Mais ils vous orientent vers la générosité et l’humilité.