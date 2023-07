© Défi viral : pouvez-vous retrouver la balle de tennis manquante ? Seulement 3% l'on

Voir Ne plus voir le sommaire Image du défi viral

Ce défi viral a le vent en poupe sur les réseaux sociaux. Cette fois, c’est un défi visuel qui promet de vous divertir tout en faisant travailler votre cerveau. Il s’agit donc de trouver la balle de tennis camouflée dans l’image en moins de 5 secondes. Pour réussir, vous devez d’ailleurs aiguiser votre vue pour voir chaque détail de l’illustration.

Ce défi viral est de plus en plus populaires sur les médias sociaux. Des milliers d’utilisateurs s’intéressent à ces puzzles visuels pour se mesurer à leurs amis et à leur famille. Par ailleurs, certains utilisateurs souhaitent uniquement se tester et exercer leur agilité visuelle et mentale.

Ces jeux cognitifs ont différents thèmes. Certains défis consistent d’ailleurs à trouver un objet, un animal ou simplement à voir s’il y a une erreur dans une certaine illustration. Ils se distinguent également par la difficulté avec laquelle ils sont conçus.

Dans le défi viral, vous devez détecter où se cache, dans l'illustration, le trésor tant recherché. La grande majorité des personnes ont considéré ce défi comme une tâche facile. Mais peu d'entre elles ont réussi à le relever.

Le temps sera déterminant quant à la difficulté. Cette fois, il a été établi que le défi viral visuel doit être résolu en seulement 5 secondes. Ce qui a déçu de nombreux utilisateurs, qui ne comprennent toujours pas comment ils n’ont pas pu le voir plus tôt. Êtes-vous prêt ?

Ce puzzle visuel consiste à essayer de localiser l’endroit où est camouflée la petite balle cachée dans l’illustration. Au premier coup d’œil, vous pouvez constater qu’il y a beaucoup d’objets dans un salon en désordre. Pour trouver la cible de ce défi viral, vous devrez donc être très attentif.

Pour trouver la balle de tennis, vous devez faire preuve d’acuité et utiliser au maximum votre agilité visuelle et mentale. Il est d’ailleurs important de voir chaque détail de l’image, qui a été conçue par Genial Guru. Pour éviter de tomber dans le piège de l’illusion d’optique, qui a conduit de nombreux utilisateurs à perdre le temps nécessaire, localisez la seule et unique cible.

Avez-vous réussi à retrouver la balle de tennis cachée dans l’illustration ? Était-ce facile ? Si vous êtes arrivé à cette partie de l’article, c’est parce que vous voulez savoir si vous avez réussi à relever le défi viral de la bonne manière.

Si vous avez trouvé la balle de tennis manquante dans l'illustration, félicitations ! Cette énigme virale a été un bon test pour les utilisateurs des médias sociaux. En effet, 97 % des personnes n'ont pas réussi à relever le défi dans le temps imparti.

Enfin, si vous n’avez pas trouvé l’objectif principal, ne vous découragez pas. L’image ci-dessous vous permet de savoir où il se trouve. À l’avenir, de nouveaux défis viraux vous permettront de prendre votre revanche et de tester vos capacités cognitives.

Testez votre intelligence avec des défis de ce type et évacuez le stress d’une mauvaise journée.