© Quiz visuel : pouvez-vous trouver le journal dans le parc ?

Le test visuel suivant mettra à l’épreuve votre agilité mentale pour trouver où se trouve le journal dans l’illustration ci-dessous. L’image montre une journée détendue et ensoleillée dans un parc avec des gens qui se promènent. Elle relate aussi d’autres personnes qui sont assis sur des bancs ou sur l’herbe et qui lisent ou discutent. On peut même voir un fils avec son père et un stand de café.

Si vous êtes observateur, vous trouverez la bonne réponse en quelques secondes. Testez donc votre niveau de concentration visuel pour remporter la victoire. Prêtez attention à l’image et observez alors chaque détail du parc et des personnages représentés.

Cela semble facile, mais ce défi visuel est si complexe qu’il désoriente environ 95 % des participants au moment de trouver la solution. À lire 5 remèdes maison naturels pour faire fuir les mouches

Voici quelques indices : observez attentivement chaque élément, car même s’ils vous semblent insignifiants, ils vous aideront à trouver le journal.

Observez attentivement chaque détail du test visuel

Si vous n’avez pas réussi à trouver le journal caché dans l’image de ce puzzle, nous vous donnerons la réponse à la fin de ce texte.

Combien de fois avez-vous essayé de résoudre ce puzzle visuel ?

Participez et montrez que vos compétences visuelles possèdent un tout autre niveau !

Un défi viral est une alternative de divertissement parfaite pour les utilisateurs qui ont du temps libre et qui veulent en profiter au maximum. Ne vous inquiétez pas si vous ne parvenez pas à relever ce test visuel. Nous savons qu’il s’agit d’un défi très difficile à relever. À lire Devinette visuelle : êtes-vous capable de savoir combien il y a de cases ?

Si vous ne l’avez pas trouvé, voici alors la solution :

Si vous regardez bien, le journal est sournoisement appuyé contre le banc. C’est là où discutent un garçon en pull bleu et une fille en robe marron. La plupart des gens le confondent notamment avec le livre lu par un homme qui a le dos tourné.