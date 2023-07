© Des étoiles aux destins : un voyage captivant à travers l'histoire de l'astrologie

L’astrologie est l’étude du mouvement des astres. Elle vise à déterminer le destin et le comportement des personnes. Depuis l’Antiquité, l’homme a toujours été plus attentif à ce qui se passe dans le ciel qu’à ce qui se passe sur terre. Les détails !

Origine de l’astrologie

Observer que l’espace bouge et que le destin va de pair avec ce mouvement est à l’origine de l’astrologie. L’homme de la rue et les cercles de pouvoir ont accrédité cette pratique. Chaldéens et Assyriens consultaient leurs horoscopes il y a près de cinq mille ans. L’art de les composer est donc né dans ces civilisations comme une ramification de l’astrolâtrie, manifestation religieuse des empires de Ninive et de Babylone.

L’importance de l’Asie dans l’astrologie

L’Egypte ancienne dispute à Babylone le rôle de berceau de ce savoir hermétique. En effet, dans les livres sacrés du dieu Thot, l’inventeur de l’écriture identifié par les Grecs à Hermès, sont consignés les principes régissant l’astrologie.

Les Chinois et les Indiens faisaient des horoscopes il y a quatre mille ans. C’est le célèbre horoscope chinois qui a survécu jusqu’à nos jours. Chez les Indiens, l’astrologie régissait le comportement. D’ailleurs, ils consultaient l’astrologue dans les vicissitudes de la vie. Que ce soit arrangements domestiques, mariages, choix d’une profession, voyages ou affaires. Chinois et Indiens établissaient également des cartes astrologiques il y a des milliers d’années. À lire Découvrez les 7 types d’astrologie fascinants que vous devez connaître

La contribution de l’Europe à l’origine de l’astrologie

La Grèce vivait dans le merveilleux et, dans ses rues. Il était facile de trouver des horoscopistes à la porte des maisons des riches.

Les spécialistes de l’interprétation du cours des astres, motivés par les événements surnaturels de l’époque.

Les Grecs ont introduit l’astrologie chaldéenne après la mort d’Alexandre le Grand. L’apotélisme ou la science des influences. Ils ont appelé la relation entre les astres et le destin horoskopos : du grec : ora = espace de temps + skopein = regarder avec prudence. Elle cherchait dans l’horoscope ce que la raison refusait.

Les philosophes ne pouvaient rien contre cette superstition, qui était passée de la Grèce à la Rome antique, où, dans la société aisée. Il était courant d’engager un expert en astrologie comme homme de confiance.

Pourquoi les étoiles nous indiquent notre destin

La raison pour laquelle les signes astrologiques sont des planètes et des étoiles est liée à leur origine. Les Assyriens vénéraient le Soleil et la Lune, dont ils avaient l’habitude d’observer la course et la position par rapport au reste du zodiaque. À lire Les signes du zodiaque qui s’aiment contre vents et marées

Le zodiaque ou l’ensemble des douze « maisons » dans lesquelles le soleil entre au cours de l’année est un mot grec. De zodion = figurine animale, une représentation des anciennes constellations.

Chaque signe zodiacal était gouverné par un dieu chargé du mois de sa prédominance. Les semaines étaient de dix jours, chacun d’entre eux étant gouverné par une étoile appelée dieu conseiller.

Tout au long de l’année, il y avait trente-six décanats présidés par une « décadaire » : la moitié de ces demi-déesses régnaient sur ce qui se passait sur terre. L’autre moitié sur ce qui se passait dans le monde souterrain.

Le rang le plus élevé était occupé par le Soleil, la Lune et les cinq planètes majeures dont la course indiquait le cours et l’ordre des choses. La planète prédominante était Saturne, que les Assyriens appelaient « l’ancien interprète de l’avenir« . Saturne faisait les révélations transcendantales.

Les planètes étaient soit masculines, soit féminines

Jupiter, Mars et Mercure sont masculins, la Lune et Vénus sont féminines. Leur position par rapport aux constellations.

La conjonction d’une constellation et d’une planète à la naissance d’une personne marquait le destin de celle-ci. D’ailleurs, les Grecs appelaient donc cette prévision une Astrologie.

Origine des noms des signes du zodiaque

Les noms des signes de l’astrologie proviennent des constellations. Il s’agit en effet de termes latins, peut-être tirés de vers d’Ausonius datant du IVe siècle. Trois des anciens noms ont été remplacés : Arcitens est devenu Sagittaire. Caper est devenu Capricorne et Amphora est devenu Verseau. Les autres sont restés inchangés, autrefois, l’astrologue était consulté dans les vicissitudes de la vie : mariages, choix d’une profession, voyages ou affaires.

À Rome, comme nous l’avons déjà dit, il était de bon ton d’engager un astrologue pour tenir la famille au courant de ce que l’avenir lui réservait. Lorsqu’une fille se mariait ou qu’un enfant naissait, le « mathématicien » (astrologue dans le monde latin) de consulter l’astrologie.

Les puissants divertissaient l’astrologue si les prédictions ne contredisaient pas leurs projets, mais cette profession comportait des risques à l’époque. En effet, ils répondaient de la fiabilité de leurs prédictions au péril de leur vie.

Le Moyen Âge a favorisé l’astrologie

C’est au Moyen Âge qu’elle prend toute son importance en Europe, notamment en Espagne, où elle était déjà arrivée par l’intermédiaire des Arabes. Il n’est donc pas de roi qui n’ait son conseil de starmen ou qui ne consulte les plus prestigieux de l’époque.

Ainsi, les informations politiques, économiques et sociales que ces hommes recueillaient auprès de leurs clients leur permettaient d’avoir une idée précise de la réalité et d’anticiper les événements. Ce qui augmentait donc leur renommée, contrairement à ce qui se passait dans l’Antiquité.

À cette époque, l’astrologue ou le devin conservait son prestige même s’il se trompait. En 1179, des astrologues chrétiens, musulmans et juifs prédisent que la conjonction de toutes les planètes en septembre 1186 entraînera donc des destructions gigantesques dues à la violence des vents.

Les espèces se répandent et la panique s’installe, si bien que ces sept années d’attente du cataclysme sont des années de malheur et de tristesse. Mais rien ne s’est passé comme prévu. Stoffler prédit un déluge pour février 1524, prédiction qui fait le tour du monde : un médecin toulousain, Auriol, construit une arche pour sa famille et ses amis. Mais février arriva et il n’y eut pas de pluie malgré Saturne, Mars et Jupiter en conjonction avec les Poissons. En fait, ce fut une année de sécheresse.