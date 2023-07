© Découvrez les 7 types d'astrologie fascinants que vous devez connaître

Depuis l’aube de la civilisation, les gens utilisent différents types d’astrologie pour tout. Bien plus qu’un simple test de personnalité, l’astrologie n’est pas une solution universelle.

Le choix d’un astrologue ou d’un type de lecture peut ressembler au processus de comparaison de différents types de spécialistes médicaux. Ce, pour guérir votre maladie très particulière.

Quel type d’astrologie vous convient le mieux ?

Voici un aperçu des sept principaux types d’astrologie pour vous aider à démarrer.

1. Astrologie natale

Il s’agit d’un système astrologique basé sur le concept selon lequel la personnalité ou le parcours de vie de chaque individu peut être déterminé. Ce, en construisant un diagramme de naissance pour la date, l’heure et le lieu exact de la naissance d’une personne. À lire Des étoiles aux destins : un voyage captivant à travers l’histoire de l’astrologie

2. Astrologie védique

L’astrologie védique, ou Jyotish en sanskrit, se traduit par l’étude approfondie des corps lumineux dans le ciel. Il s’agit donc d’un système de connaissances très vaste, divisé en six organes (Sadanga). Eux-mêmes réorganisés en trois subdivisions principales (Triskanda).

C’est un outil de connaissance de soi qui permet donc d’identifier le but de sa vie et les karmas qui y sont associés. Ainsi, il peut également prédire certains événements importants dans le scénario de la vie actuelle.

3. Astrologie médicale

Depuis les débuts de l’astrologie, les signes et les planètes ont des correspondances corporelles. À l’époque médiévale, l’astrologie médicale faisait même partie de la formation professionnelle des médecins. Ainsi, un transit vous fait penser à certaines choses, mais souvent il vous fait aussi ressentir une certaine manière dans votre corps.

4. Astrologie horraire

Lorsque vous êtes pressé d’obtenir une réponse, l’astrologie horraire est la solution. Une lecture est comparable à un tirage rapide de tarot à trois cartes. L’astrologue vous pose une question très précise (par exemple : « Où sont mes clés ? » ou « Quand vais-je avoir des nouvelles de mon entretien d’embauche ?« ) à laquelle il est impossible de répondre d’une autre manière.

Ensuite, l’astrologue dessine le thème de l’heure à laquelle votre question a été posée afin d’esquisser la réponse. Aucune information sur votre naissance n’est nécessaire ! Ce n’est donc pas parce qu’elle est rapide qu’elle n’est pas puissante. Car cette méthode donne généralement des résultats d’une précision effrayante, à condition que la question soit légitime. À lire Les signes du zodiaque qui s’aiment contre vents et marées

5. Astrologie élective

Il s’agit d’une branche de l’astrologie horoscopique qu’on utilise pour sélectionner un moment propice dans l’avenir pour démarrer une entreprise ou un projet commercial spécifique. En d’autres termes, il s’agit d’une tentative proactive de choisir un alignement ou une carte planétaire spécifique qui sera le plus favorable à ce que l’on souhaite entreprendre à l’avenir. Par exemple, un voyage, un mariage ou la construction d’un bâtiment.

6. Astrologie de l’amour

Les questions les plus fréquemment posées aux astrologues concernent l’amour et l’argent. Bien que vous puissiez en apprendre beaucoup sur votre partenaire à partir de son thème individuel, une lecture conjointe décrivant votre synastrie (autre terme pour désigner la compatibilité astrologique) peut améliorer votre relation à un niveau cosmique. Les astrologues respectueux de l’éthique n’effectuent ce type de lecture qu’avec le consentement des deux parties.

7. Astrologie d’Uranus

Uranus, qui est la planète des changements soudains et inattendus, régit la liberté et l’originalité. Dans la société, elle régit les idées et les personnes radicales, ainsi que les événements révolutionnaires qui bouleversent les structures établies. Parmi toutes les planètes, c’est celle qui gouverne le plus le génie.