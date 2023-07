© Les astres et leur impact sur notre existence quotidienne

La position des étoiles et des astres dans le ciel détermine notre avenir. Elle nous donne les clés de notre personnalité, nous dit comment nous nous débrouillerons en amour, en santé et si nous aurons la chance de gagner un peu d’argent pour nous sortir de tous nos ennuis. Cela est vrai depuis plus de 2000 ans dans le bassin méditerranéen. On a même découvert une tablette d’ivoire qui pourrait avoir appartenu à l’un des premiers astrologues.

Est-ce que 2000 ans d’histoire de l’astrologie peuvent être erronés ?

La réponse est oui.

L’astrologie est basée sur l’influence supposée des étoiles et des astres sur notre vie parce qu’elles sont là. Dans l’Antiquité, on pensait que la terre était au centre de l’univers et que les différentes planètes étaient les dieux qui se déplaçaient dans le ciel en veillant sur la terre et en influençant les êtres humains (les animaux et autres êtres vivants, eux, n’avaient pas leur mot à dire).

De plus, chaque planète était située sur une sphère à une distance différente de la terre. La sphère s’avère être la figure géométrique la plus parfaite que l’on connaisse.

D'autre part, toutes les étoiles visibles à l'œil nu étaient fixées sur une autre sphère (toutes sur la même sphère et à la même distance) qui se trouvait au-delà des planètes. Au-delà de la sphère, il n'y avait rien, pas d'astres. Il n'y avait que du vide.

Les planètes ont toujours suivi le même chemin. Elles passaient par les mêmes points. Cette trajectoire, appelée aujourd’hui plan de l’écliptique, passait par certains groupements d’étoiles – les astérismes. Ces dernières formaient une représentation, le plus souvent mythologique.

Ces groupements sont des astres et nous aident à nous orienter dans le ciel. Plus précisément, les constellations par lesquelles passent les planètes sont les constellations du Zodiaque ou signes du Zodiaque (avec des exceptions comme la constellation d’Ophiuchus).

Ce qui est intéressant dans ces regroupements d’étoiles, c’est qu’ils ne sont pas physiques. En termes clairs, ils ont la forme qu’ils ont par pur hasard. Effectivement, chaque étoile se trouve à une distance différente des astres. En fait, même les planètes ne traversent pas les constellations, pas même entre deux astres. Les planètes sont beaucoup plus proches de nous que toutes les étoiles que nous considérons comme faisant partie d’une constellation.

Récapitulons.

L’astrologie repose sur l’influence de formes géométriques composées d’étoiles. Les astres ne sont pas physiquement liées les unes aux autres et qui sont très éloignées les unes des autres. En fait, d’un autre point de l’univers, les constellations n’auraient même pas la même forme. Elle repose également sur l’influence de astres composées de roches ou de gaz (entourées de satellites qui semblent n’avoir aucune influence sur nous) et qui ne passent pas vraiment à proximité de leur étoile hôte. De plus, l’influence est sélective et ne concerne que les êtres humains. Ils n’affectent pas non plus les plantes ou les animaux, qui sont aussi des êtres vivants.

Il y a cependant un aspect que cet article n'aborde pas encore. Lorsque nous avons commencé à réfléchir à l'influence des planètes sur notre vie, nous ne connaissions que celles qui étaient visibles à l'œil nu. Aujourd'hui, on sait toutefois qu'il y en a d'autres.

Dans les archives des exoplanètes, la NASA recense jusqu’à ce jour 1963 planètes situées en dehors du système solaire. Si les astres influencent notre vie et que la distance qui les sépare n’est pas importante pour les prédictions astrologiques (comme le prouve le fait que chaque planète du système solaire se trouve à une distance différente), ces 1963 exoplanètes devraient également nous influencer de la même manière.

Michael B. Lund, de l’université Vanderbilt, s’est penché sur cette question dans son article Astrology in the era of exoplanets.

Dans cet article, il a localisé toutes les exoplanètes connues sur une carte du ciel.

Exoplanètes connues sur la carte du ciel

Selon l’astrologie, seules les planètes situées sur le plan de l’écliptique (ligne magenta), et qui passent donc par les constellations du zodiaque, ont une incidence sur notre vie.

Voici la répartition des astres pour chaque constellation du Zodiaque.

Planètes par constellation du Zodiaque selon leur méthode de détection

On constate qu’il y en a beaucoup plus que les traditionnelles Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. De plus, nous savons qu’au début de l’astrologie, Uranus et Neptune n’avaient pas encore été découverts et qu’ils ont été ajoutés à la liste pour déterminer leur influence, au même titre que les autres.

Comme l’astrologie a pour but de suivre les découvertes astronomiques et de nous aider à prédire notre avenir, elle se tient au courant des évolutions et les intègre dans ses théories.

La raison pour laquelle l’astrologie échoue dans ses prédictions est peut-être maintenant claire. La raison en est peut-être que, jusqu’à présent, elle n’a pas tenu compte de toutes les planètes qui existent et qu’elle doit les intégrer au fur et à mesure de leur découverte pour améliorer ses prédictions. Elle a donc beaucoup de travail à faire : plus de 260 planètes à étudier pour déterminer leur influence sur nous. L’astrologie va créer tellement d’emplois qu’elle mettra fin à la crise !

Ou alors, l’astrologie n’est qu’un moyen de soutirer de l’argent à ceux qui ne dorment pas et passent la nuit à regarder de mauvais programmes télévisés alors qu’ils pourraient, par exemple, lire quelque chose de plus intéressant qui les aiderait à ne pas succomber à la tentation de l’astrologie. D’ailleurs, un bon livre aide à dormir mieux que n’importe quel astrologue, même s’il prédit que la planète 61 Vir influence la capacité de la Vierge à dormir.